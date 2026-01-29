Rashford san bằng kỷ lục của Beckham ở Champions League

Siêu phẩm đá phạt cho Barcelona giúp Marcus Rashford tái lập thành tích của cựu tiền vệ David Beckham.

Rashford tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo Barcelona. Ảnh: Reuters.

Rashford tiếp tục gây ấn tượng trong màu áo Barcelona khi ghi bàn thắng đẹp mắt từ chấm đá phạt ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League, giúp Barcleona đè bẹp FC Copenhagen với tỷ số 4-1 rạng sáng 29/1.

Xuất phát trên băng ghế dự bị, Rashford được HLV Hansi Flick tung vào sân khi trận đấu còn 18 phút. Đến phút 85, anh thực hiện cú đá phạt từ khoảng cách gần 20 m, đưa bóng vượt hàng rào rồi đi chìm vào góc lưới, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Pha lập công đánh dấu bàn thắng thứ 9 của tiền đạo người Anh kể từ khi chuyển sang La Liga theo dạng cho mượn. Rashford cũng trở thành một trong hai cầu thủ người Anh duy nhất ghi bàn từ đá phạt trực tiếp cho hai CLB khác nhau tại Champions League.

Trước anh, chỉ có Beckham từng làm được điều tương tự sau khi rời Manchester United để khoác áo Real Madrid. Cả hai đều trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của MU, từng được kỳ vọng trở thành biểu tượng gắn bó lâu dài với Old Trafford.

Rashford rời MU sau giai đoạn phong độ sa sút và mất vị trí trong đội hình chính. Bản hợp đồng cho mượn tới Aston Villa hồi tháng 1/2025 giúp anh phần nào tìm lại cảm giác thi đấu, trước khi Barcelona tiếp cận ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Quyết định sang Tây Ban Nha được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tiền đạo 28 tuổi.

Barcelona hiện nắm quyền mua đứt Rashford sau thời hạn cho mượn. HLV Flick công khai đánh giá cao thái độ, khát khao cống hiến và tinh thần hòa nhập của cầu thủ người Anh, coi đó là yếu tố quan trọng bên cạnh chuyên môn.

Trong bối cảnh Rashford đang chơi bóng với sự tự do và hiệu quả tại Barcelona, khả năng anh trở lại MU được đánh giá là rất thấp, ngay cả khi đội bóng cũ thay đổi ban huấn luyện.