Barcelona lật ngược số phận chỉ trong 20 phút

Rạng sáng 29/1, Lamine Yamal ghi bàn giúp Barcelona thắng Copenhagen 4-1 ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League.

Yamal tỏa sáng.

Trên sân nhà Camp Nou, Barcelona cần một chiến thắng để chen chân vào top 8 đội vào thẳng vòng loại trực tiếp. Đội bóng xứ Catalan trải qua hai bộ mặt trái ngược, nhưng màn bùng nổ trong hiệp hai đã khẳng định đẳng cấp và bản lĩnh đúng lúc.

Trận đấu khởi đầu theo kịch bản tệ hại nhất với Barcelona. Ngay những phút đầu, Copenhagen tung ra đường chọc khe xé toang hàng thủ chủ nhà, đặt Dadason vào thế đối mặt thủ môn Joan Garcia trước khi tiền đạo này lạnh lùng mở tỷ số. Đó là bàn thua quen thuộc mà Barca thường phải nhận ở đấu trường châu Âu khi mất tập trung và vỡ bẫy việt vị.

Sau bàn thua, Barcelona thi đấu bế tắc đến đáng thất vọng. Trước hệ thống phòng ngự 5-4-1 kín kẽ của Copenhagen, đoàn quân của HLV Hansi Flick kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu sáng tạo, luân chuyển chậm chạp và chủ yếu trông chờ vào những quả tạt vô hại.

Cơ hội đáng kể hiếm hoi chỉ đến từ pha đối mặt bị Robert Lewandowski bỏ lỡ và cú sút xa dội xà ngang của Eric Garcia. Hiệp một khép lại trong tiếng la ó khi Barca tỏ ra bất lực và thiếu ý tưởng.

Barcelona thắng ngược Copenhagen.

Bước ngoặt đến ngay sau giờ nghỉ. Flick thay đổi tuyến giữa bằng việc tung Marc Bernal vào sân, đồng thời yêu cầu các học trò chơi quyết liệt và mạo hiểm hơn. Sự thay đổi lập tức phát huy hiệu quả.

Phút 48, Dani Olmo chọc khe tinh tế để Lamine Yamal kiến tạo cho Lewandowski đệm bóng gỡ hòa. Đến phút 60, chính Yamal ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 sau cú sút đổi hướng. Sáu phút sau, Lewandowski bị phạm lỗi trong vùng cấm và Raphinha lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền. Chỉ trong 20 phút, Barcelona ghi liền 3 bàn để lật ngược tình thế.

Khi Copenhagen đã vỡ trận, Barcelona hoàn tất bữa tiệc bằng cú đá phạt đẹp mắt của Marcus Rashford khi vào sân từ ghế dự bị. VAR cũng đứng về phía đội chủ nhà khi từ chối một bàn thắng muộn của đội khách, giúp Barca giữ hiệu số +8 và chắc suất trong Top 8.

Chiến thắng 4-1 là phần thưởng xứng đáng cho hiệp hai bùng nổ, giúp Barcelona tránh được vòng play-off và thở phào nhẹ nhõm trước giai đoạn knock-out đầy khắc nghiệt phía trước.