Carrick muốn giữ Rashford, Barca không buông

Dù Marcus Rashford đang thăng hoa và hạnh phúc tại Barcelona, HLV Michael Carrick vẫn nuôi hy vọng kéo ngôi sao người Anh trở lại Manchester United.

Theo The Telegraph, Michael Carrick rất muốn giữ Marcus Rashford ở lại Manchester United nếu ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức. Đây là động thái đáng chú ý trong bối cảnh Rashford đang có mùa giải ấn tượng khi thi đấu theo dạng cho mượn tại Barcelona.

Tại Tây Ban Nha, Rashford đang cho thấy hình ảnh của một cầu thủ “tái sinh”. Bàn thắng từ chấm đá phạt vào lưới Copenhagen ở Champions League giữa tuần qua giúp anh nâng thành tích mùa này lên 9 bàn thắng và 12 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Phong độ ổn định ấy góp phần giúp Barcelona dẫn đầu La Liga và lọt vào vòng 1/8 Champions League, mở ra cơ hội chinh phục danh hiệu cho tiền đạo người Anh.

Không chỉ hòa nhập tốt về chuyên môn, Rashford còn tỏ ra hài lòng với cuộc sống tại Catalonia. Anh từng công khai bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài với Barcelona, coi đây là một trong những CLB mang tính biểu tượng nhất lịch sử bóng đá.

Rashford cũng nhanh chóng tạo mối liên kết trên sân với tài năng trẻ Lamine Yamal, yếu tố giúp anh thích nghi nhanh với lối chơi của đội bóng xứ Catalonia.

Về phía Barcelona, các dấu hiệu đều cho thấy họ sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng vào mùa hè, nếu tình hình tài chính cho phép. HLV Hansi Flick được cho là đánh giá rất cao Rashford, đặc biệt ở tốc độ, khả năng dứt điểm và tư duy chơi bóng. Flick từng khẳng định tinh thần thi đấu của Rashford đang ở “mức tốt nhất”.

Tuy nhiên, Carrick vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Rashford hiện còn hợp đồng với Manchester United đến năm 2028, và mối quan hệ giữa hai người được đánh giá là tích cực.

Carrick từng là đồng đội của Rashford tại Old Trafford năm 2016, thời điểm tiền đạo sinh năm 1997 được Louis van Gaal trao cơ hội ra mắt đội một. Sự hiểu biết lẫn nhau là yếu tố khiến Carrick tin rằng ông có thể thuyết phục Rashford quay về.

Dẫu vậy, đây sẽ là bài toán không dễ với Manchester United. Rashford đang tận hưởng môi trường bóng đá, văn hóa và cuộc sống tại Barcelona, nơi anh thực sự “an cư” và tìm lại cảm hứng chơi bóng.

Trong thế giằng co ấy, tương lai của Rashford nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố then chốt: quyết định nhân sự của Barcelona và việc Carrick có thực sự nắm quyền lâu dài tại Old Trafford hay không.