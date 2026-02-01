Rashford thăng hoa, Barca hơn Real 4 điểm

Rạng sáng 1/2, Rashford ghi bàn giúp Barca đánh bại chủ nhà Elche 3-1 ở vòng 22 La Liga.

Rashford đạt phong độ cao khi ghi bàn hoặc kiến tạo trong 5 trận liên tiếp cho Barca.

Barcelona tiếp tục phô diễn phong độ ấn tượng với 15 chiến thắng trong 16 trận đấu chính thức gần nhất. Trái ngược hoàn toàn, đội chủ nhà Elche vẫn chìm trong chuỗi phong độ nghèo nàn với chỉ hai chiến thắng trong 15 vòng đấu gần đây tại giải quốc nội.

Đoàn quân của HLV Hans Flick nhập cuộc với tốc độ chóng mặt. Ngay phút thứ hai, Lamine Yamal đã đối mặt thủ môn nhưng không tận dụng được cơ hội, trước khi Raphinha khiến khán giả thót tim bằng cú tâng bóng táo bạo từ giữa sân.

Sức ép liên tục sớm được đội khách cụ thể hóa ở phút thứ 6, khi Dani Olmo tung đường chuyền tinh tế để Yamal dứt điểm gọn gàng mở tỷ số.

Barcelona hoàn toàn áp đảo trong những phút tiếp theo. Ferran Torres và Olmo liên tiếp có cơ hội, nhưng phải đến phút 25 Elche mới tung ra cú sút đầu tiên của trận đấu. Bất ngờ xảy ra khi Alvaro Rodriguez phá bẫy việt vị và ghi bàn gỡ hòa.

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà chỉ tồn tại trong chốc lát. Sau cú sút trúng xà, Ferran Torres chuộc lỗi bằng pha dứt điểm hiểm hóc từ đường kiến tạo của Frenkie de Jong, giúp Barca tái lập thế dẫn bàn trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Elche nhập cuộc đầy nỗ lực nhưng không thể lật ngược thế trận. Barcelona vẫn kiểm soát hoàn toàn bóng và tạo ra hàng loạt cơ hội. Phút 70, từ một pha đột phá của Yamal, Marcus Rashford ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1, đồng thời đánh dấu cột mốc bàn thắng thứ 10 trong sự nghiệp của anh tại Barca.

Chiến thắng này giúp Barcelona nối dài chuỗi 25 trận bất bại trước Elche và tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu bảng La Liga với 4 điểm hơn Real, trong khi Elche chấp nhận dậm chân ở khu vực giữa bảng xếp hạng.