Tình hình hiện tại của Dorgu

  • Thứ bảy, 31/1/2026 12:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

MU sẽ không có sự phục vụ của Patrick Dorgu trong vài tuần tới sau khi cầu thủ trẻ dính chấn thương trong chiến thắng 3-2 trước Arsenal hôm 25/1.

Dorgu được cho là phải nghỉ thi đấu 10 tuần.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp Fulham, HLV Michael Carrick xác nhận tình trạng của Dorgu khiến ban huấn luyện lo ngại. Theo truyền thông Anh, hậu vệ 21 tuổi gặp vấn đề ở gân kheo và buộc phải rời sân ở phút 81, chỉ khoảng 30 phút sau khi anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho MU bằng cú vô-lê chân trái đẹp mắt.

"Dorgu sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian. Chúng tôi vẫn đang đánh giá chính xác thời gian cậu ấy phải ngồi ngoài", Carrick cho biết. "Cậu ấy có vài tuần thi đấu rất ấn tượng. Ban đầu chúng tôi nghĩ đó chỉ là chuột rút, nhưng hiện tại mọi thứ có vẻ nghiêm trọng hơn. Dù là vài tuần hay lâu hơn nữa, chúng tôi vẫn phải chờ thêm".

Tuyển thủ Đan Mạch tạo dấu ấn mạnh mẽ thời gian qua. Trước bàn thắng vào lưới Arsenal, anh cũng ghi bàn trong chiến thắng quan trọng trước Man City hồi đầu tháng, trở thành một trong những điểm sáng hiếm hoi của đội bóng.

Mùa này, Dorgu ra sân 22 trận tại Premier League, ghi 3 bàn và có 3 kiến tạo. Đáng chú ý, 3 bàn thắng của Dorgu đều đến trong những trận đấu lớn, phản ánh sự tiến bộ rõ rệt khi được trao vai trò tấn công.

Trong bối cảnh lực lượng tiếp tục bị sứt mẻ, MU sẽ tiếp đón Fulham trên sân Old Trafford vào lúc 21h00 ngày 1/2, với mục tiêu giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp kể từ khi Michael Carrick tiếp quản băng ghế huấn luyện.

Hiện tại, "Quỷ đỏ" đứng thứ 4 trên BXH Premier League, chỉ hơn Chelsea và Liverpool lần lượt 1 và 2 điểm.

