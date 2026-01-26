CĐV MU so sánh Dorgu với Bale

Hậu vệ Patrick Dorgu bất ngờ chơi hay sau khi được bố trí thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh thay vì hậu vệ trái quen thuộc.

Dorgu được so sánh với Bale. Ảnh: Reuters.

Kể từ khi được đẩy lên chơi cao hơn bên cánh trái, Dorgu ra sân 6 trận tại Premier League và ghi dấu ấn đậm nét với 3 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo. Rạng sáng 26/1, Dorgu mở tỷ số cho MU trước Arsenal, tạo tiền đề để "Quỷ đỏ" giành trọn 3 điểm trên sân Emirates.

Những con số đó là minh chứng rõ ràng cho khả năng thích nghi và phẩm chất tấn công nổi bật của cầu thủ trẻ người Đan Mạch. Không chỉ đóng góp trực tiếp vào các bàn thắng, Dorgu còn mang đến nguồn năng lượng dồi dào, tốc độ và sự đột biến cho mặt trận tấn công của đội bóng.

Theo Whoscored, trong 6 lần ra sân trước cuộc đối đầu với Arsenal, Dorgu dẫn đầu Premier League về phong độ với điểm đánh giá trung bình lên tới 7,83, một con số rất ấn tượng, đặc biệt với một cầu thủ vốn xuất thân từ hàng phòng ngự.

Dorgu tỏa sáng ở vai trò mới. Ảnh: Reuters.

Nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn không ngần ngại so sánh Dorgu với Gareth Bale, người cũng từng bắt đầu sự nghiệp tại Premier League trong vai trò hậu vệ trái trước khi bùng nổ khi được kéo lên đá tiền vệ cánh tại Tottenham. Sự tương đồng nằm ở tốc độ, khả năng bứt phá mạnh mẽ, những cú dứt điểm quyết đoán và tinh thần thi đấu đầy tự tin.

Một tài khoản bình luận: "MU đang sở hữu một Gareth Bale đến từ Đan Mạch". CĐV khác nhận xét: "Dorgu trông như một tân binh thực thụ trên hàng công của MU". Một fan khác chia sẻ: "Tốc độ và những pha xâm nhập của Dorgu mang lại hiệu quả rõ rệt".

Với phong độ hiện tại, Dorgu mang đến phương án tấn công mới mẻ cho MU và mở ra triển vọng phát triển vượt bậc trong tương lai. Nếu tiếp tục được trao cơ hội và duy trì sự ổn định, tuyển thủ Đan Mạch hoàn toàn có thể chiếm suất đá chính thường xuyên tại Old Trafford, ngay cả khi đội bóng thay đổi HLV.

