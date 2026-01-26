CĐV Arsenal nổi giận với VAR

Người hâm mộ Arsenal tỏ ra tức giận sau trận thua 2-3 trước MU trên sân Emirates, khi hàng loạt quyết định của VAR trở thành tâm điểm tranh cãi.

Bước ngoặt đầu tiên của trận đại chiến tại vòng 23 Premier League rạng sáng 26/1 đến ở phút 50, khi Patrick Dorgu tung cú sút xa đẹp mắt, đưa MU vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, ngay sau đó, VAR kiểm tra khả năng chạm tay trong tình huống dẫn đến pha dứt điểm.

Theo băng quay chậm, bóng dường như chạm tay Dorgu sau đường chuyền của Bruno Fernandes, trước khi hậu vệ 21 tuổi vượt qua Martin Zubimendi và tung cú sút hạ gục thủ môn Arsenal.

CĐV Arsenal đòi tước bàn của Dorgu.

Dù vậy, các trọng tài VAR không yêu cầu trọng tài chính Craig Pawson ra xem màn hình ngoài sân. Paul Tierney, người phụ trách VAR, quyết định giữ nguyên phán quyết ban đầu, giúp bàn thắng của MU được công nhận. CĐV Arsenal phản ứng dữ dội trên mạng xã hội, cho rằng nếu là đội bóng khác, tình huống này đã bị thổi phạt.

Tranh cãi chưa dừng lại ở đó. Khoảng 20 phút trước khi trận đấu kết thúc, Arsenal tiếp tục bị từ chối một quả phạt đền khi cú dứt điểm của Mikel Merino chạm tay Harry Maguire trong vùng cấm. Đội ngũ trọng tài giải thích rằng trung vệ người Anh dùng tay để chống đỡ cơ thể khi ngã xuống, nên không bị coi là lỗi.

Thế nhưng, nhiều CĐV Arsenal khẳng định cánh tay của Maguire không ở vị trí tự nhiên và tình huống đó xứng đáng bị thổi phạt.

Pha bóng gây tranh cãi của Maguire.

Trong bối cảnh bị dẫn bàn, Arsenal vẫn nỗ lực vùng lên và có bàn gỡ nhờ pha lập công của Merino ở phút 84. Tuy nhiên, niềm hy vọng của đội chủ nhà nhanh chóng bị dập tắt khi cầu thủ vào sân thay người Matheus Cunha ghi bàn ấn định chiến thắng cho MU chỉ vài phút sau đó.

MU bảo toàn tỷ số 3-2 cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tuy nhiên, dư âm lớn nhất của trận đấu lại xoay quanh các quyết định gây tranh cãi của trọng tài và VAR, qua đó khiến không ít CĐV Arsenal cảm thấy thất vọng và bức xúc.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.