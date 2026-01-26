Cunha: 'Arsenal hay nhất thế giới'

Matheus Cunha gọi Arsenal là "đội bóng hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại" sau khi giúp MU hạ gục đối thủ ngay tại Emirates rạng sáng 26/1.

Cunha dành nhiều lợi khen cho Arsenal.

Phát biểu sau trận, tiền đạo người Brazil không giấu sự ngưỡng mộ dành cho đối thủ: "Arsenal là đội bóng hay nhất thế giới lúc này. Họ gắn bó lâu dài với HLV Arteta và hiểu rõ từng chi tiết trong lối chơi. Nhưng chúng tôi là Manchester United, và đã ra sân thì chỉ có một mục tiêu là chiến thắng".

Cunha cũng dành lời tri ân cho HLV tạm quyền Michael Carrick với khởi đầu trong mơ. Cựu tiền vệ người Anh dần thắp lại niềm tin cho sân đội chủ sân Old Trafford với 2 chiến thắng liên tiếp trước Man City và Arsenal.

Cuộc so tài ở vòng 23 diễn ra đúng với tính chất của một trận cầu siêu đỉnh cao. Arsenal nhập cuộc chủ động và sớm vượt lên nhờ pha phản lưới của Lisandro Martinez. Tuy nhiên, MU không hề nao núng. Trước giờ nghỉ, tân binh Bryan Mbeumo tận dụng tốt cơ hội để quân bình tỷ số, mở ra thế trận giằng co đầy căng thẳng.

Bước sang hiệp hai, "Quỷ đỏ" cho thấy diện mạo khác hẳn. Tài năng trẻ Patrick Dorgu tạo dấu ấn với cú sút xa đẹp mắt, đưa đội khách lần đầu vươn lên dẫn trước. Dẫu vậy, Arsenal chứng tỏ bản lĩnh của ứng viên vô địch khi Mikel Merino ghi bàn gỡ hòa ở phút 84, khiến Emirates như nổ tung. Nhưng đúng vào thời khắc bù giờ, Cunha xuất hiện lạnh lùng với cú cứa lòng đẳng cấp, ấn định chiến thắng 3-2 cho MU.

Kết quả giúp MU vươn lên vị trí thứ 4, vượt qua cả Liverpool lẫn Chelsea, đồng thời khiến cuộc đua vô địch thêm phần gay cấn khi Arsenal chỉ còn hơn Man City và Aston Villa 4 điểm.