Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU đánh bại Arsenal bằng 2 siêu phẩm

  • Chủ nhật, 25/1/2026 22:00 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Sau khi hạ Man City, MU tiếp tục gây bất ngờ khi quật ngã Arsenal 3-2 ngay tại Emirates ở vòng 23 Premier League vào rạng sáng 26/1.

MU lần đầu thắng Arsenal trên sân khách tại Premier League sau 9 năm.

Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, Manchester United lột xác và hoàn tất cú đúp chiến thắng trước hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Không chỉ giành trọn 3 điểm, "Quỷ đỏ" còn chấm dứt chuỗi 17 trận bất bại trên sân nhà của "Pháo thủ" và gây ra thất bại sân nhà đầu tiên của Arsenal ở mùa giải này.

Đúng với kỳ vọng, Arsenal nhập cuộc đầy chủ động và sớm áp đảo thế trận. Đội bóng của Mikel Arteta liên tục dồn ép, tạo ra những cơ hội nguy hiểm, trong đó đáng kể nhất là pha đánh đầu cận thành của Martin Zubimendi buộc thủ môn Senne Lammens phải trổ tài cứu thua.

Sức ép không ngừng nghỉ cuối cùng cũng mang lại bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà, dù khá may mắn, khi cú sút của Martin Odegaard vô tình chạm Lisandro Martínez đổi hướng bay vào lưới.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến từ một sai lầm cá nhân. Đường chuyền bất cẩn của Zubimendi đã mở ra cơ hội cho Bryan Mbeumo thoát xuống, vượt qua David Raya và lạnh lùng gỡ hòa cho United. Bàn thắng này khiến Arsenal mất nhịp, còn "Quỷ đỏ" chơi tự tin hơn hẳn sau giờ nghỉ.

Chỉ sáu phút đầu hiệp hai, Patrick Dorgu tỏa sáng với siêu phẩm sút xa đẹp mắt sau pha phối hợp với Bruno Fernandes, đưa United vươn lên dẫn trước. Dù Arteta tung liền 4 sự thay đổi người, Arsenal vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Phải đến phút 84, họ mới gỡ hòa nhờ pha đệm bóng cận thành của Mikel Merino từ tình huống phạt góc.

Những diễn biến kịch tính chưa dừng lại. Gần như ngay sau bàn gỡ của chủ nhà, siêu phẩm thứ 2 xuất hiện, sau pha ra chân kỹ thuật của Matheus Cunha từ ngoài vùng cấm, ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho đội khách. Trong đêm Emirates câm lặng, thầy trò Carrick rời London, thắp sáng niềm tin rằng "Quỷ đỏ" đủ sức cạnh tranh một vị trí trong nhóm dự Champions League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Man Utd 2-0 Man City Đêm 17/1, MU gây bất ngờ khi đè bẹp Man City ở vòng 22 Premier League.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Duy Luân

MU MU Arsenal premier league

    Đọc tiếp

    AFC phat Ly Duc hinh anh

    AFC phạt Lý Đức

    21:25 23/1/2026 21:25 23/1/2026

    0

    Tối 23/1, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ban hành quyết định kỷ luật đối với Phạm Lý Đức của U23 Việt Nam do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận bán kết U23 châu Á 2026.

    Tottenham tang toc chieu mo Robertson hinh anh

    Tottenham tăng tốc chiêu mộ Robertson

    20:15 23/1/2026 20:15 23/1/2026

    0

    Tottenham Hotspur đang thúc đẩy kế hoạch đưa Andy Robertson về London sớm hơn dự kiến, trong bối cảnh hậu vệ người Scotland chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối trong hợp đồng với Liverpool.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý