MU đánh bại Arsenal bằng 2 siêu phẩm

Sau khi hạ Man City, MU tiếp tục gây bất ngờ khi quật ngã Arsenal 3-2 ngay tại Emirates ở vòng 23 Premier League vào rạng sáng 26/1.

MU lần đầu thắng Arsenal trên sân khách tại Premier League sau 9 năm.

Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, Manchester United lột xác và hoàn tất cú đúp chiến thắng trước hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Không chỉ giành trọn 3 điểm, "Quỷ đỏ" còn chấm dứt chuỗi 17 trận bất bại trên sân nhà của "Pháo thủ" và gây ra thất bại sân nhà đầu tiên của Arsenal ở mùa giải này.

Đúng với kỳ vọng, Arsenal nhập cuộc đầy chủ động và sớm áp đảo thế trận. Đội bóng của Mikel Arteta liên tục dồn ép, tạo ra những cơ hội nguy hiểm, trong đó đáng kể nhất là pha đánh đầu cận thành của Martin Zubimendi buộc thủ môn Senne Lammens phải trổ tài cứu thua.

Sức ép không ngừng nghỉ cuối cùng cũng mang lại bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà, dù khá may mắn, khi cú sút của Martin Odegaard vô tình chạm Lisandro Martínez đổi hướng bay vào lưới.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến từ một sai lầm cá nhân. Đường chuyền bất cẩn của Zubimendi đã mở ra cơ hội cho Bryan Mbeumo thoát xuống, vượt qua David Raya và lạnh lùng gỡ hòa cho United. Bàn thắng này khiến Arsenal mất nhịp, còn "Quỷ đỏ" chơi tự tin hơn hẳn sau giờ nghỉ.

Chỉ sáu phút đầu hiệp hai, Patrick Dorgu tỏa sáng với siêu phẩm sút xa đẹp mắt sau pha phối hợp với Bruno Fernandes, đưa United vươn lên dẫn trước. Dù Arteta tung liền 4 sự thay đổi người, Arsenal vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Phải đến phút 84, họ mới gỡ hòa nhờ pha đệm bóng cận thành của Mikel Merino từ tình huống phạt góc.

Những diễn biến kịch tính chưa dừng lại. Gần như ngay sau bàn gỡ của chủ nhà, siêu phẩm thứ 2 xuất hiện, sau pha ra chân kỹ thuật của Matheus Cunha từ ngoài vùng cấm, ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho đội khách. Trong đêm Emirates câm lặng, thầy trò Carrick rời London, thắp sáng niềm tin rằng "Quỷ đỏ" đủ sức cạnh tranh một vị trí trong nhóm dự Champions League.

