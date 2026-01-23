Tuổi thơ thiếu thốn của Xuân Bắc và cái kết mang tên U23 Việt Nam

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Huy, cậu con trai của ông, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc bắt đầu “nghiệp quần đùi áo số” bằng trái bóng được làm từ những tờ giấy cuộn tròn trong túi ni lông.

Nguyễn Xuân Bắc bắt đầu “nghiệp quần đùi áo số” bằng trái bóng được làm từ những tờ giấy cuộn tròn trong túi ni lông.

Những tờ giấy bỏ được vo tròn, bọc trong túi ni lông là “quả bóng” đầu tiên trong sự nghiệp của tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc. Ở mảnh đất Chân Cầm-Phú Thọ còn nhiều thiếu thốn trước đây, sân bóng khởi đầu cho niềm đam mê của cầu thủ mang áo số 12 chỉ là mảnh đất ruộng được san tạm. Cậu bé Bắc ngày ấy bắt đầu hành trình với bóng đá bằng tất cả bản năng và đam mê nguyên sơ nhất.

Trái bóng làm từ những mảnh giấy vụn

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Xuân Huy, bố của Xuân Bắc nói: “Ở quê không có điều kiện, quả bóng của Bắc khi ấy là những tờ giấy vo tròn cho vào túi ni lông. Sau này có điều kiện hơn mới mua được quả bóng nhựa. Khi Bắc đi đá cùng các anh lớn trong làng, được mua cho quả bóng đàng hoàng thì nó vui lắm, lúc nào cũng ôm khư khư, không cho ai động vào”.

Theo trí nhớ của ông Huy, sân bóng khi ấy chỉ cách nhà khoảng 100 m. Ban ngày là ruộng, chiều đến trở thành nơi tụ họp của lũ trẻ trong xóm.

Bắc thích bóng đá từ rất sớm, ngày nào cũng theo các anh lớn ra sân, đá đến tối mịt mới chịu về. Lên lớp 2, cậu bé lần đầu được dự giải Phù Đổng cấp tỉnh, một dấu mốc nhỏ nhưng đủ để gia đình nhận ra, bóng đá với Bắc không chỉ là cuộc chơi.

Gia đình từng định hướng cho Bắc theo lò Thể Công, nhưng thời điểm đó chưa có lớp đào tạo phù hợp với độ tuổi. Khi PVF về tuyển sinh tại Phú Thọ, ông Huy quyết định đưa con đi thử sức. Hết lớp 3, Bắc chính thức xa gia đình, vào Trung tâm đào tạo PVF tại Thành Long (TP.HCM), bắt đầu cuộc sống tự lập khi còn quá nhỏ.

“Khoảng 10 ngày đầu, tôi ở cùng con”, ông Huy kể. “Đến lúc phải về, bố nhớ con mà con cũng nhớ gia đình. Tối nào cũng gọi điện, Bắc khóc vì chưa bao giờ xa nhà. Nhưng vì đam mê, dần dần con quen”.

Ông Nguyễn Xuân Huy, bố của tiền vệ Xuân Bắc bồi hồi nhớ về hành trình trưởng thành của con trai. Ảnh: Kiều Oanh.

Những năm tháng ấy, gia đình chỉ có thể vào thăm con vào dịp hè hoặc Tết, mỗi năm một đến hai lần. Đón con về chơi rồi lại đưa trở lại trung tâm, lặp đi lặp lại suốt nhiều năm.

“Có lúc mẹ vào đón, Bắc nhất quyết không về. Khi về nhà, mẹ Bắc thương con không muốn cho đi nữa nhưng Bắc nói nếu bố mẹ không đưa đi thì nhờ ông bà nội đưa đi”, ông Huy tiếp tục.

Từng mất băng đội trưởng vì ít nói đến trụ cột U23 Việt Nam

Còn theo chia sẻ của bà Chu Thị Ngọc, kỷ niệm mà cô nhớ nhất về cậu con trai là khoảng thời gian Xuân Bắc “mất băng đội trưởng” vì ít nói. “Những năm 2011-2012, Xuân Bắc đi đá giải U10 ở Vũng Tàu, được thầy trao cho băng đội trưởng. Lớn dần lên thì Xuân Bắc lành với ít nói quá, thầy có nói là ít nói vậy không chỉ đạo được các bạn, thế là băng đội trưởng được trao cho bạn khác”, bà Ngọc nói về cậu con trai của mình.

Từ Thành Long, đến năm 2016, Xuân Bắc ra Hưng Yên tiếp tục hành trình tại đại bản doanh PVF. Xa nhà từ bé, cậu học cách sống kỷ luật, rèn luyện trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt. Gia đình không thể làm gì khác ngoài việc động viên con yêu nghề, kiên trì theo đuổi con đường đã chọn.

Thời gian trôi đi, cậu bé ôm quả bóng nhựa ngày nào dần trưởng thành. Bắc đá cho các đội trẻ, rồi lên đội một PVF. Mỗi trận đấu kết thúc, cậu lại gọi điện về báo tin cho gia đình. “Gia đình chỉ dặn con giữ phong độ, cố gắng từng ngày. Thế là đủ rồi”, ông Huy nói.

Xuân Bắc (số 12) giờ là trụ cột của U23 Việt Nam - Ảnh: Tâm Minh.

Giờ đây, cái tên Nguyễn Xuân Bắc xuất hiện trong danh sách U23 Việt Nam từ U23 Đông Nam Á, SEA Games và hiện tại là VCK U23 châu Á. Với gia đình, đó là niềm vinh dự lớn nhất sau hành trình dài đầy nước mắt, nhớ nhà và hy sinh.

“Bà con, hàng xóm giờ gặp ai cũng hỏi thăm, chúc mừng vì có cậu con trai đá bóng hay. Đó là niềm tự hào của gia đình” ông Huy chia sẻ.

Không chỉ là niềm vui tinh thần, hành trình của Xuân Bắc còn gắn với sự đồng hành bền bỉ của gia đình. Những ngày PVF thi đấu, bố mẹ thường đi xe máy hơn 100 km để theo dõi con trai. Ở vòng loại U23 châu Á 2026 tổ chức tại Việt Trì, bà con lối xóm gần như trận nào cũng có mặt trên khán đài.

“Cuộc sống gia đình vẫn bình thường như trước. Chỉ khác là bây giờ, Bắc ra ngoài được nhiều người nhận ra hơn. Nhưng với gia đình, điều quan trọng nhất là con trưởng thành, sống tử tế và tiếp tục theo đuổi đam mê”, ông Huy nói tiếp.

Tại VCK U23 châu Á, Xuân Bắc không phải ngôi sao được nhắc đến nhiều nhất. Nhưng với những người hiểu hành trình của tài năng trẻ này, mỗi phút Bắc hiện diện trên sân đều là kết tinh của tuổi thơ thiếu thốn, những cuộc gọi đẫm nước mắt từ Thành Long, và sự kiên định của một cậu bé chưa từng muốn quay đầu.

Từ cuộn giấy làm bóng năm nào đến màu áo U23 Việt Nam hôm nay, hành trình của Nguyễn Xuân Bắc là câu chuyện về đam mê thuần khiết, thứ đã giúp một cậu bé làng quê bước ra sân chơi châu lục, bằng đôi chân và niềm tin không bao giờ vơi.