Hàng thủ U23 Việt Nam chuẩn bị có trận nhàn hạ nhất giải

Sau 4 trận đấu, trải qua 390 phút bóng lăn (tính cả 120 phút hiệp phụ trận tứ kết), các chân sút U23 Trung Quốc mới chỉ "nổ súng" đúng một lần duy nhất.

U23 Việt Nam tự tin hướng tới bán kết.

Đáng nói hơn, bàn thắng ấy lại đến từ một pha dàn xếp đá phạt cố định, đồng nghĩa với việc họ chưa từng biết ghi bàn từ các tình huống bóng sống (open play). Đối diện với một đối thủ có sức tấn công "vô hại" như vậy là tin vui cho hàng thủ Việt Nam, nhưng cũng ẩn chứa những cái bẫy chết người nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik chủ quan.

Những con số biết nói về một "hàng công tàng hình"

Để hiểu rõ sự bế tắc trong khâu tấn công của U23 Trung Quốc, chúng ta không thể chỉ nhìn vào kết quả trên bảng tỷ số mà cần mổ xẻ sâu hơn qua các chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) và bàn thắng kỳ vọng trúng đích (xGOT). Những con số này bóc trần một sự thật: Trung Quốc không chỉ dứt điểm ít, mà chất lượng các cú sút của họ còn thấp đến mức báo động.

Hành trình vòng bảng của họ bắt đầu bằng trận hòa 0-0 trước U23 Iraq. Đây được coi là trận đấu "tưng bừng" nhất của họ khi tung ra tới 9 cú sút với chỉ số xG đạt 0,85.

Về lý thuyết, U23 Trung Quốc xứng đáng có gần 1 bàn thắng. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại phũ phàng hơn nhiều: trong 9 lần vung chân đó, chỉ có duy nhất 1 cú sút đi trúng hướng cầu môn, mang về chỉ số xGOT vỏn vẹn 0,23.

Điều này phản ánh các chân sút Trung Quốc hoặc sút ra ngoài, hoặc những pha dứt điểm trúng đích lại quá hiền, không đủ khó để đánh bại thủ môn đối phương.

Đến trận thắng duy nhất trước U23 Australia với tỷ số 1-0, nghịch lý càng hiện rõ. Suốt 90 phút chịu trận, Trung Quốc chỉ có 5 lần dứt điểm với tổng xG là 0,26, một con số cực thấp, cho thấy họ hầu như không tạo ra cơ hội nguy hiểm thực sự nào.

Cú sút trúng đích duy nhất của họ trong trận này có xGOT là 0,14, nhưng may mắn thay, đó lại là bàn thắng từ pha phối hợp đá phạt. Chiến thắng này mang đậm dấu ấn của sự thực dụng và may mắn hơn là sự áp đặt lối chơi.

U23 Trung Quốc vào bán kết dù chỉ ghi 1 bàn từ đầu giải.

Kịch bản "sút cầu may" tiếp tục lặp lại ở trận gặp U23 Thái Lan. Với tâm thế cầu hòa, các cầu thủ Trung Quốc dứt điểm theo kiểu "thà phá bóng còn hơn mất bóng".

Họ tung ra 11 cú sút, nhưng tổng xG chỉ đạt 0,39. Điều này cho thấy đa số các pha dứt điểm đều thực hiện ở cự ly quá xa hoặc góc sút không tưởng. Dù có 2 cú sút trúng cầu môn (xGOT là 0,41), nhưng chừng đó là không đủ để xuyên thủng mành lưới đối phương trong một thế trận mà họ chủ động nhường sân.

Đỉnh điểm của sự thất vọng nằm ở trận tứ kết vừa qua gặp U23 Uzbekistan. Trong suốt 120 phút căng thẳng, Trung Quốc chỉ có vỏn vẹn 6 cú sút với xG là 0,26.

Đáng kinh ngạc hơn, không có bất kỳ cú sút nào đi trúng đích. Thủ môn Uzbekistan trải qua một trận đấu mà đối diện với chỉ số xGOT là 0 tròn trĩnh.

Hiểu một cách đơn giản và trực quan nhất: người gác đền của Uzbekistan không phải chạm tay cản phá trong bất kỳ tình huống bóng sống nào suốt hơn hai giờ đồng hồ thi đấu. Một thống kê "siêu thực" cho một đội bóng lọt vào tới bán kết giải châu lục.

'Ngày nghỉ' cho Trung Kiên nhưng coi chừng bóng bổng

Với những dữ liệu phân tích ở trên, có thể khẳng định thủ môn Trần Trung Kiên của U23 Việt Nam đứng trước cơ hội trải qua một trận đấu nhàn nhã nhất kể từ đầu giải. Áp lực từ các pha phối hợp nhóm nhỏ, đánh trung lộ hay những cú sút xa uy lực từ phía U23 Trung Quốc gần như là con số không.

Sự cùn mòn của hàng công đối phương sẽ cho phép hàng thủ Việt Nam dâng cao hơn để hỗ trợ tấn công mà không quá lo lắng về các đòn "hồi mã thương" tốc độ.

Tuy nhiên, trong bóng đá, sự chủ quan chính là liều thuốc độc. Việc U23 Trung Quốc tiến sâu đến mức này dù không biết ghi bàn từ bóng sống cho thấy họ sở hữu một thứ vũ khí khác cực kỳ nguy hiểm: khả năng tận dụng tình huống cố định và bóng bổng.

U23 Trung Quốc là "ẩn số" thú vị tại giải.

Bàn thắng duy nhất của họ vào lưới Australia là minh chứng rõ nét nhất. Khi không thể phối hợp, họ dồn toàn bộ hy vọng vào các pha đá phạt, tận dụng chiều cao và thể hình vượt trội để không chiến.

Đây chính là "tử huyệt" mà U23 Việt Nam cần đặc biệt lưu tâm. Ngay trong trận đấu gần nhất gặp UAE, lưới của U23 Việt Nam đã rung lên 2 lần từ các kịch bản tương tự: những đường rót bóng bổng vào vòng cấm địa khiến hệ thống phòng ngự bị xô lệch.

Trung Quốc chắc chắn đã nghiên cứu rất kỹ điểm yếu này của Việt Nam. Họ hiểu rằng với một hàng công có chỉ số xGOT thấp thảm hại, con đường duy nhất để họ chọc thủng lưới Trần Trung Kiên là biến vòng cấm địa thành "sàn múa lân trên cột" trong các pha phạt góc hoặc đá phạt treo bóng.

HLV Kim Sang-sik cần một hệ thống phòng ngự tập trung cao độ, hạn chế tối đa các pha phạm lỗi ở khu vực nguy hiểm. Các trung vệ cần bọc lót tốt hơn cho nhau trong các pha tranh chấp trên không, tránh để đối phương có khoảng trống đánh đầu.

Nếu giải quyết được bài toán chống bóng bổng và phong tỏa các tình huống cố định, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể vô hiệu hóa vũ khí duy nhất của đối thủ.

Tóm lại, U23 Trung Quốc là một đối thủ kỳ lạ với hàng công "siêu cùn" nhưng lại lỳ lợm đến đáng sợ. Họ giống như một võ sĩ không biết tung đòn tấn công nhưng lại rất giỏi chịu đòn và chờ đợi đối thủ sơ hở để tung ra cú đấm móc quyết định từ một pha rót bóng dài.

Nhiệm vụ của U23 Việt Nam là không cho phép khoảnh khắc ấy xảy ra. Chỉ cần giữ sạch lưới trước các pha bóng bổng, tấm vé vào chơi trận chung kết hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò Kim Sang-sik.