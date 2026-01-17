Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Truyền thông Trung Quốc dậy sóng khi đội nhà vào bán kết U23 châu Á

  • Thứ bảy, 17/1/2026 22:47 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Truyền thông Trung Quốc ca ngợi màn trình diễn quả cảm của U23 Trung Quốc, đặc biệt là thủ môn Li Hao, sau chiến thắng kịch tính trước U23 Uzbekistan ở tứ kết U23 châu Á.

Thủ môn Li Hao chơi cực hay từ đầu giải.

Tờ Sina Sports mở đầu bằng dòng tít đầy cảm xúc: "Chúng ta có Li Hao", như một lời khẳng định cho người hùng đưa đội nhà lần đầu tiên vào bán kết giải đấu. Loạt trang tin lớn như QQ Sports, PP Sports, Zhibo8 và CCTV Sports đồng loạt khẳng định với những gì đã thể hiện, Li Hao trở thành điểm tựa vững chắc, góp công lớn đưa U23 Trung Quốc tiến sâu và nuôi hy vọng tạo nên kỳ tích tại U23 châu Á.

Trận tứ kết diễn ra tối 17/1 được mô tả là cuộc đối đầu giữa "mũi giáo sắc bén" và "tấm khiên vững chắc". U23 Uzbekistan kiểm soát thế trận, liên tục dồn ép với ưu thế vượt trội về thời lượng cầm bóng và số cơ hội tạo ra.

Trong hiệp một, U23 Trung Quốc chỉ kiểm soát chưa tới 20% bóng, hứng chịu tới 11 cú sút, nhưng vẫn đứng vững nhờ phong độ xuất thần của Li Hao. Thủ môn này có ít nhất 5 pha cứu thua, trong đó có nhiều tình huống ở mức độ khó cao.

Sang hiệp hai, U23 Trung Quốc chơi tự tin hơn, thậm chí có thời điểm đáp trả bằng những pha phản công đáng chú ý. Dù vậy, sức ép vẫn chủ yếu đến từ phía Uzbekistan.

Hàng phòng ngự Trung Quốc, với những pha lăn xả của các trung vệ, cùng sự tỉnh táo của Li Hao, tiếp tục từ chối mọi cơ hội ghi bàn của đối thủ. Trận đấu khép lại 0-0 sau 90 phút và cả hiệp phụ, đánh dấu trận thứ 4 liên tiếp U23 Trung Quốc giữ sạch lưới.

Trung Quoc anh 1

U23 Trung Quốc có màn trình diễn rất hay ở giải U23 châu Á năm nay.

Trên chấm luân lưu, kịch tính được đẩy lên cao trào. Uzbekistan đá hỏng lượt thứ 3, trong khi đến lượt thứ 4, Li Hao cản phá thành công cú sút quyết định của đối phương. U23 Trung Quốc thắng 4-2 ở loạt đấu súng và ghi tên mình vào bán kết U23 châu Á lần đầu tiên trong lịch sử.

Các trờ báo Trung Quốc đồng loạt kết luận đây không chỉ là chiến thắng của chiến thuật và tinh thần, mà còn là dấu mốc cho sự trưởng thành của bóng đá trẻ Trung Quốc. Ở đó, thủ môn Li Hao trở thành biểu tượng của niềm tin và bản lĩnh.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik đối đầu U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á vào lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam).

Highlights U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan Tối 17/1, U23 Trung Quốc hòa U23 Uzbekistan 0-0 trong 120 phút trước khi thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Phản ứng của CĐV Việt Nam khi gặp U23 Trung Quốc

CĐV Việt Nam thận trọng, tò mò nhưng cũng khá tự tin khi biết U23 Trung Quốc trở thành đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở bán kết U23 châu Á 2026.

41 phút trước

U23 Trung Quốc vào bán kết không khác nào chuyện cổ tích

Tối 17/1, U23 Trung Quốc xuất sắc vào bán kết U23 châu Á 2026 với vỏn vẹn 1 bàn thắng ghi được suốt từ đầu giải.

1 giờ trước

Hình ảnh gây sốt của cầu thủ U23 UAE

Khoảnh khắc cầu thủ U23 UAE bất lực nằm trên sân lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội sau khi thua U23 Việt Nam 2-3 ở tứ kết U23 châu Á 2026 rạng sáng 17/1.

11 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

Trung Quốc Trung Quốc

Đọc tiếp

Tranh cai o derby Manchester hinh anh

Tranh cãi ở derby Manchester

36 phút trước 22:34 17/1/2026

0

Pha vào bóng của Diogo Dalot trở thành tâm điểm chú ý khi hậu vệ của MU thoát án thẻ đỏ trong sự ngỡ ngàng của đông đảo người hâm mộ và giới chuyên môn.

CDV MU che nhao Haaland hinh anh

CĐV MU chế nhạo Haaland

54 phút trước 22:15 17/1/2026

0

Trong trận derby Manchester tại Old Trafford diễn ra tối 17/1, Erling Haaland có trận đấu đáng quên và trở thành tâm điểm chế nhạo từ CĐV đối thủ.

Real Madrid pha hoi nong vao gay Barcelona hinh anh

Real Madrid phả hơi nóng vào gáy Barcelona

56 phút trước 22:13 17/1/2026

0

Tối 17/1, Real Madrid thắng thuyết phục 2-0 trước Levante ở vòng 20 La Liga, qua đó tạm thời xua tan bầu không khí nặng nề bao trùm sân Bernabeu những ngày qua.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý