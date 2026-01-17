Truyền thông Trung Quốc dậy sóng khi đội nhà vào bán kết U23 châu Á

Truyền thông Trung Quốc ca ngợi màn trình diễn quả cảm của U23 Trung Quốc, đặc biệt là thủ môn Li Hao, sau chiến thắng kịch tính trước U23 Uzbekistan ở tứ kết U23 châu Á.

Thủ môn Li Hao chơi cực hay từ đầu giải.

Tờ Sina Sports mở đầu bằng dòng tít đầy cảm xúc: "Chúng ta có Li Hao", như một lời khẳng định cho người hùng đưa đội nhà lần đầu tiên vào bán kết giải đấu. Loạt trang tin lớn như QQ Sports, PP Sports, Zhibo8 và CCTV Sports đồng loạt khẳng định với những gì đã thể hiện, Li Hao trở thành điểm tựa vững chắc, góp công lớn đưa U23 Trung Quốc tiến sâu và nuôi hy vọng tạo nên kỳ tích tại U23 châu Á.

Trận tứ kết diễn ra tối 17/1 được mô tả là cuộc đối đầu giữa "mũi giáo sắc bén" và "tấm khiên vững chắc". U23 Uzbekistan kiểm soát thế trận, liên tục dồn ép với ưu thế vượt trội về thời lượng cầm bóng và số cơ hội tạo ra.

Trong hiệp một, U23 Trung Quốc chỉ kiểm soát chưa tới 20% bóng, hứng chịu tới 11 cú sút, nhưng vẫn đứng vững nhờ phong độ xuất thần của Li Hao. Thủ môn này có ít nhất 5 pha cứu thua, trong đó có nhiều tình huống ở mức độ khó cao.

Sang hiệp hai, U23 Trung Quốc chơi tự tin hơn, thậm chí có thời điểm đáp trả bằng những pha phản công đáng chú ý. Dù vậy, sức ép vẫn chủ yếu đến từ phía Uzbekistan.

Hàng phòng ngự Trung Quốc, với những pha lăn xả của các trung vệ, cùng sự tỉnh táo của Li Hao, tiếp tục từ chối mọi cơ hội ghi bàn của đối thủ. Trận đấu khép lại 0-0 sau 90 phút và cả hiệp phụ, đánh dấu trận thứ 4 liên tiếp U23 Trung Quốc giữ sạch lưới.

U23 Trung Quốc có màn trình diễn rất hay ở giải U23 châu Á năm nay.

Trên chấm luân lưu, kịch tính được đẩy lên cao trào. Uzbekistan đá hỏng lượt thứ 3, trong khi đến lượt thứ 4, Li Hao cản phá thành công cú sút quyết định của đối phương. U23 Trung Quốc thắng 4-2 ở loạt đấu súng và ghi tên mình vào bán kết U23 châu Á lần đầu tiên trong lịch sử.

Các trờ báo Trung Quốc đồng loạt kết luận đây không chỉ là chiến thắng của chiến thuật và tinh thần, mà còn là dấu mốc cho sự trưởng thành của bóng đá trẻ Trung Quốc. Ở đó, thủ môn Li Hao trở thành biểu tượng của niềm tin và bản lĩnh.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik đối đầu U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á vào lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam).

Highlights U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan Tối 17/1, U23 Trung Quốc hòa U23 Uzbekistan 0-0 trong 120 phút trước khi thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.