Phản ứng của CĐV Việt Nam khi gặp U23 Trung Quốc

CĐV Việt Nam thận trọng, tò mò nhưng cũng khá tự tin khi biết U23 Trung Quốc trở thành đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở bán kết U23 châu Á 2026.

U23 Trung Quốc là đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều CĐV Việt Nam tỏ ra bất ngờ trước hành trình đặc biệt của U23 Trung Quốc. Việc đội bóng này chỉ ghi đúng một bàn thắng nhưng vẫn hiên ngang góp mặt ở bán kết trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Không ít ý kiến ví von đây là "kỳ tích khó tin", thậm chí gọi vui là "vé bán kết bằng một bàn thắng".

Tâm điểm của mọi lời khen chê đều hướng về thủ môn Li Hao khi là linh hồn trong lối chơi của U23 Trung Quốc. Nhiều CĐV Việt Nam thừa nhận tài năng của người gác đền này, coi anh là yếu tố then chốt giúp đội bóng áo đỏ đứng vững trước sức ép suốt 120 phút từ U23 Uzbekistan và loạt luân lưu cân não. Có bình luận hài hước cho rằng U23 Trung Quốc nên dựng tượng thủ môn sau trận thắng lịch sử.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến tỏ ra dè chừng trước lối đá thiên về phòng ngự, kỷ luật và chịu đựng của đối thủ. Một bộ phận người hâm mộ cảnh báo rằng U23 Trung Quốc không được đánh giá cao về khả năng tấn công, nhưng sự lì lợm và thực dụng của họ có thể gây ra không ít khó khăn cho U23 Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, sự tự tin vẫn là gam màu chủ đạo trong các phản hồi của CĐV Việt Nam. Chuỗi phong độ ấn tượng của thầy trò HLV Kim Sang-sik, cùng việc vượt qua nhiều đại diện Tây Á mạnh mẽ, khiến niềm tin vào một chiến thắng tiếp tục được củng cố. Nhiều người cho rằng nếu chơi đúng sức và kiểm soát tốt thế trận, U23 Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng hóa giải hiện tượng U23 Trung Quốc.

Cuộc đối đầu sắp tới vì thế không chỉ là màn so tài chiến thuật trên sân cỏ, mà còn là điểm hẹn cảm xúc của hai sắc thái trái ngược. Ở đó, một bên là sự thực dụng lạnh lùng, bên kia là niềm tin và khát vọng viết tiếp hành trình lịch sử.

Highlights U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan Tối 17/1, U23 Trung Quốc hòa U23 Uzbekistan 0-0 trong 120 phút trước khi thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026.

