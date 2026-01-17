U23 Trung Quốc vào bán kết không khác nào chuyện cổ tích

Tối 17/1, U23 Trung Quốc xuất sắc vào bán kết U23 châu Á 2026 với vỏn vẹn 1 bàn thắng ghi được suốt từ đầu giải.

U23 Trung Quốc xuất sắc vượt qua U23 Uzbekistan ở bán kết.

U23 Trung Quốc trở thành hiện tượng đặc biệt nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, không phải bởi lối chơi bùng nổ hay hàng công sắc bén, mà bởi một con số khiến cả châu lục phải ngỡ ngàng. Họ chỉ ghi đúng 1 bàn thắng, nhưng vẫn hiên ngang góp mặt ở vòng bán kết.

Trải qua hành trình từ vòng bảng đến tứ kết, U23 Trung Quốc không để lại nhiều dấu ấn ở khâu tấn công. Họ không có trận nào ghi quá một bàn, thậm chí phần lớn thời gian thi đấu ở trạng thái phòng ngự lùi sâu, ưu tiên sự an toàn cho khung thành. Tuy nhiên, chính sự thực dụng ấy lại trở thành chìa khóa mang về thành công.

Bàn thắng duy nhất của U23 Trung Quốc tại giải đấu đến từ vòng bảng thắng U23 Australia 1-0, nhưng chừng đó là đủ để họ hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng đấu đầu tiên. Ở trận knock-out, đại diện Đông Á tiếp tục trung thành với cách chơi chặt chẽ, kỷ luật, sẵn sàng kéo U23 Uzbekistan vào thế trận bế tắc và giải quyết trận đấu bằng loạt sút luân lưu cân não.

Nổi bật nhất trong hành trình này là màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Li Hao. Anh liên tục có những pha cứu thua quyết định, trở thành "lá chắn thép" trước khung thành U23 Trung Quốc.

Hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ, cự ly đội hình hợp lý và tinh thần thi đấu kỷ luật giúp họ đứng vững trước sức ép của những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Thủ môn Li Hao là người hùng của U23 Trung Quốc từ đầu giải.

Chiến thắng đưa U23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở bán kết U23 châu Á sau 6 lần tham dự. Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Antonio Puche vẫn chưa để lọt lưới bàn nào tại giải năm nay.

Trước đó, U23 Trung Quốc cũng phá bỏ lời nguyền khi lần đầu vượt qua vòng bảng sau 5 kỳ liên tiếp gây thất vọng. Hành trình tại U23 châu Á 2026 vì thế được xem là bước tiến rõ rệt của bóng đá trẻ Trung Quốc.

Ở bán kết, U23 Trung Quốc sẽ chạm trán U23 Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có phong độ rất cao với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử các VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam đối đầu U23 Trung Quốc, hứa hẹn một màn so tài đáng chờ đợi.