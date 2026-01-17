Người hùng Khuất Văn Khang

Không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, đội trưởng Khuất Văn Khang vẫn có đóng góp tích cực vào thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

Khuất Văn Khang (11) tỏa sáng trước U23 UAE. Ảnh: AFC

Khuất Văn Khang không phải là cái tên được nhắc đến thường xuyên tại VCK U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, với những ai theo dõi trọn vẹn hành trình đầy cảm xúc của đội tuyển tại giải đấu này, vai trò và tầm ảnh hưởng của đội trưởng U23 Việt Nam là điều không thể phủ nhận.

Trong suốt 120 phút căng thẳng trước U23 UAE rạng sáng 17/1, Văn Khang chính là điểm tựa giúp U23 Việt Nam duy trì sự ổn định về thế trận. Anh không chỉ giữ nhịp lối chơi, phân phối bóng hợp lý giữa các tuyến, mà còn thường xuyên xuất hiện đúng thời điểm đội bóng cần nhất. Khi cần, đội trưởng U23 Việt Nam biết cách giảm nhịp để bảo toàn thế trận hoặc tăng tốc nhằm tạo ra sự đột biến.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Khuất Văn Khang so với các đồng đội chính là nền tảng thể lực dồi dào. Dù phải di chuyển liên tục, lên công về thủ không ngừng nghỉ, tiền vệ này vẫn giữ được sự tỉnh táo và chính xác trong từng pha xử lý. Anh sẵn sàng lùi sâu hỗ trợ phòng ngự khi đội nhà chịu sức ép, đồng thời nhanh chóng dâng cao tham gia tấn công mỗi khi có cơ hội.

Những pha kéo bóng thông minh ở trung tuyến, các tình huống leo biên đầy tốc độ hay các đường chuyền mở ra khoảng trống cho đồng đội đều mang đậm dấu ấn của đội trưởng U23 Việt Nam.

Khuất Văn Khang sở hữu nền tảng thể lực dồi dào. Ảnh: AFC

Không ồn ào, không phô trương, Khuất Văn Khang thể hiện vai trò thủ lĩnh bằng hành động hơn là lời nói. Sự quyết liệt trong từng pha tranh chấp, tinh thần thi đấu bền bỉ và thái độ chuyên nghiệp của anh đã truyền cảm hứng cho các đồng đội, đặc biệt là những cầu thủ trẻ lần đầu trải nghiệm áp lực tại sân chơi châu lục.

Chính những đóng góp thầm lặng ấy đã giúp U23 Việt Nam duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, tạo nền tảng để toàn đội thi đấu tự tin và hiệu quả.

Dù không xuất hiện trên bảng tỷ số, Khuất Văn Khang vẫn là “trái tim” trong lối chơi của U23 Việt Nam, một thủ lĩnh xứng đáng được ghi nhận và tôn vinh.

