U23 Trung Quốc gặp Việt Nam ở bán kết U23 châu Á

Thủ môn Li Hao trở thành người hùng của U23 Trung Quốc khi thi đấu xuất sắc suốt 120 phút và loạt luân lưu, theo đó giúp đội nhà đánh bại U23 Uzbekistan tối 17/1.

U23 Uzbekistan có nhiều cơ hội vào bán kết. Ảnh: AFC

Cuộc chạm trán giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc ở vòng knock-out VCK U23 châu Á 2026 diễn ra đúng với tính chất của một trận đấu loại trực tiếp, nơi sự chặt chẽ và bản lĩnh được đẩy lên mức cao nhất. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Uzbekistan chủ động dâng cao đội hình, áp đặt thế trận nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Đội bóng Trung Á không mất nhiều thời gian để tạo ra cơ hội đầu tiên. Phút thứ 7, Azizbek To'lqunbekov tung cú sút xa đầy uy lực bằng chân phải, bóng đi căng nhưng lại tìm đến xà ngang khung thành U23 Trung Quốc trong gang tấc.

Sức ép liên tục được duy trì, song hàng phòng ngự U23 Trung Quốc vẫn đứng vững nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Li Hao. Phút 20, cú dứt điểm hiểm hóc của Asilbek Jumayev bị người gác đền mang áo số 1 xuất thần cản phá.

Trước khi hiệp một khép lại, Li Hao thêm một lần tỏa sáng khi từ chối cú sút xa khó chịu của Sardorbek Bakhromov ở phút 43, giữ sạch mành lưới cho đội nhà.

Bước sang hiệp hai, kịch bản không thay đổi. U23 Uzbekistan tiếp tục kiểm soát bóng và tổ chức tấn công dồn dập, trong khi U23 Trung Quốc kiên trì với lối chơi phòng ngự chặt, chờ đợi cơ hội phản công.

Dù vậy, mọi nỗ lực của đại diện Trung Á đều vấp phải “bức tường” Li Hao trong khung gỗ. 90 phút chính thức khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ.

Tuy nhiên, sau 120 phút căng thẳng, thế bế tắc vẫn không được phá vỡ, đẩy trận đấu tới loạt luân lưu cân não để phân định thắng bại. Trên chấm 11 m, U23 Trung Quốc may mắn hơn và thắng 4-2 chung cuộc, qua đó gặp U23 Việt Nam ở bán kết.