Tiền thưởng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á

U23 Việt Nam vào bán kết U23 châu Á 2026 sau 8 năm chờ đợi, đồng thời nhận khoản thưởng hơn 3 tỷ đồng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

U23 Việt Nam xuất sắc đả bại U23 UAE.

Ngay sau khi giành vé vào top 4 đội mạnh nhất giải, VFF quyết định thưởng nóng 1,2 tỷ đồng cho U23 Việt Nam. Điều này nâng tổng số tiền thưởng mà đội tuyển nhận được từ VFF lên 3,1 tỷ đồng , sau khi trước đó toàn đội được thưởng 1,9 tỷ đồng nhờ thành tích toàn thắng ở vòng bảng.

Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình đầy bản lĩnh của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Việc lọt vào bán kết U23 châu Á 2026 cũng giúp U23 Việt Nam tái lập cột mốc từng làm được tại Thường Châu năm 2018, giải đấu mà đội tuyển sau đó tiến thẳng tới trận chung kết.

Phát biểu chúc mừng toàn đội, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần thi đấu, bản lĩnh cũng như sự chuẩn bị chiến thuật của ban huấn luyện và các cầu thủ. Người đứng đầu VFF đồng thời động viên U23 Việt Nam tiếp tục duy trì sự tập trung cao độ cho trận bán kết sắp tới.

Trước đối thủ UAE sở hữu nền tảng thể lực và kinh nghiệm vượt trội, các cầu thủ áo đỏ vẫn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, hai lần vươn lên dẫn trước, không nao núng khi bị gỡ hòa và chỉ thực sự định đoạt trận đấu trong hiệp phụ.

U23 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1, đối thủ sẽ được xác định sau cuộc so tài giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.