MU đàm phán với Bruno Guimaraes

  • Thứ năm, 19/3/2026 16:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

MU bắt đầu mở các cuộc đàm phán nâng cao nhằm chiêu mộ Bruno Guimaraes trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

MU đàm phán khả năng chiêu mộ Guimaraes.

Theo Reuters, việc Newcastle United bị loại khỏi Champions League sau thất bại nặng nề trước Barcelona mở ra khả năng Guimaraes rời St James’ Park. Tiền vệ người Brazil được xem là phương án thay thế trực tiếp cho Casemiro khi cựu sao Real Madrid chia tay MU vào hè 2026.

Dù vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng, Casemiro không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của MU. Đáng chú ý, chính anh được cho là đề xuất Guimaraes như người kế nhiệm nơi tuyến giữa. Sự đồng thuận từ hai phía giúp thương vụ có cơ sở tiến triển thuận lợi.

Tuy nhiên, Real Madrid là rào cản lớn. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từ lâu theo dõi Guimaraes và xem anh là phương án thay thế cho bộ đôi huyền thoại Luka Modric và Toni Kroos. Trước đó, khi còn khoác áo Lyon, Guimaraes suýt cập bến sân Bernabeu trước khi chuyển sang Newcastle năm 2022.

Kể từ đó, tiền vệ 28 tuổi có 189 lần ra sân, ghi 31 bàn và trở thành thủ lĩnh của "Chích chòe". Phong độ ổn định cùng lối chơi toàn diện biến anh trở thành mục tiêu hàng đầu của nhiều ông lớn. Theo truyền thông Anh, MU phải trả ít nhất 69 triệu bảng nếu muốn có sự phục vụ của Guimaraes.

Hiện tại, MU bắt đầu lên kế hoạch cải tổ mạnh mẽ tuyến giữa. Bên cạnh việc chia tay Casemiro, cả Manuel Ugarte cũng có thể bị thanh lý. Ngược lại, "Quỷ đỏ" còn nhắm tới Andre của Wolves hay Sandro Tonali của chính Newcastle.

Trong bối cảnh hướng tới suất dự Champions League dưới thời Michael Carrick, MU buộc phải tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng để củng cố tham vọng cạnh tranh danh hiệu.

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

Điều kiện để Enrique đến MU

HLV Luis Enrique có thể rời PSG nếu ông giúp CLB này giành hai chức vô địch Champions League liên tiếp.

6 giờ trước

MU đưa đồng hương Casemiro vào tầm ngắm

Manchester United đưa ngôi sao của Wolves vào tầm ngắm sau khi nhận được sự ủng hộ từ Casemiro và Bruno Fernandes.

3 giờ trước

Zirkzee bất mãn

MU khả năng sẽ chia tay Joshua Zirkzee trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, khi tiền đạo người Hà Lan được cho là chủ động tìm đường rời Old Trafford.

23 giờ trước

Minh Nghi

Bruno Guimaraes Luka Modric Bruno Guimaraes

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

