Đỗ Merlo chỉ ra nỗi lo lớn nhất của Argentina

Sự ổn định của nhà đương kim vô địch cùng dấu ấn của Lionel Messi khiến Đỗ Merlo tin Argentina vẫn là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương World Cup 2026.

Đỗ Merlo là tiền đạo kỳ cựu của V.League.

World Cup 2026 sắp khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup đặc biệt khi lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, đồng thời xuất hiện nhiều thay đổi về thể thức và luật thi đấu.

Với Gaston Merlo (Đỗ Merlo), cựu tiền đạo từng ghi dấu ấn đậm nét tại V.League, sức hấp dẫn của giải đấu vẫn không thay đổi. Là một người Argentina, anh đặc biệt chờ đợi hành trình bảo vệ ngôi vương của đội tuyển quê hương sau chức vô địch tại Qatar cách đây bốn năm.

"Tôi rất mong chờ ngày khai mạc để được xem bóng đá từ tất cả quốc gia tham dự, đặc biệt là Argentina. Đây là kỳ World Cup rất thú vị với nhiều đội tuyển hơn, những luật mới và rất nhiều điều đáng chờ đợi", Merlo chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Dù vậy, cựu chân sút sinh năm 1985, người đã hoàn tất khóa huấn luyện để có thể theo nghiệp cầm quân, không cho rằng Argentina sẽ có hành trình dễ dàng. Theo anh, việc bước vào giải đấu với tư cách nhà đương kim vô địch luôn mang đến áp lực rất lớn.

Chấn thương có thể quyết định cuộc đua vô địch

Merlo đánh giá Argentina vẫn là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các đội tuyển hàng đầu hiện không còn quá lớn.

"Argentina có cơ hội tốt để bảo vệ danh hiệu, nhưng mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhiều so với World Cup 2022. Có rất nhiều đối thủ đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch", anh nhận định.

Theo Merlo, yếu tố thể lực sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng tại giải đấu năm nay. Các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu vừa khép lại, trong khi nhiều cầu thủ phải trải qua mùa giải kéo dài với mật độ thi đấu dày đặc.

"Chấn thương có thể ảnh hưởng rất lớn đến cục diện World Cup. Những đội tuyển không thể mang đến giải lực lượng mạnh nhất sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhiều cầu thủ bước vào giải đấu trong trạng thái mệt mỏi sau một mùa giải dài và điều đó chắc chắn sẽ tác động đến màn trình diễn của họ", Merlo phân tích.

Dù vậy, điều khiến cựu tiền đạo này lạc quan là Argentina vẫn giữ được bộ khung từng bước lên đỉnh thế giới tại Qatar. Không nhiều đội tuyển sở hữu sự ổn định như đội bóng của HLV Lionel Scaloni.

Messi vẫn là ngôi sao sáng giá nhất của Argentina.

Theo Merlo, sức mạnh lớn nhất của Argentina nằm ở sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Những nhà vô địch thế giới vẫn hiện diện trong đội hình, trong khi nhiều cầu thủ trẻ đã trưởng thành và sẵn sàng đảm nhận vai trò quan trọng hơn.

"Argentina có kinh nghiệm từ chức vô địch gần nhất, vẫn giữ được nhiều cầu thủ quan trọng và đồng thời bổ sung thêm những gương mặt trẻ. Bóng đá hiện đại đòi hỏi sự năng động và cường độ cao. Argentina đang có sự cân bằng khá tốt giữa hai yếu tố đó", anh cho biết.

Ngoài chuyên môn, Merlo tin tinh thần thi đấu luôn là một trong những điểm mạnh đặc trưng của bóng đá Argentina.

"Niềm đam mê bóng đá luôn là điều rất đặc biệt với người Argentina. Đó là thứ giúp đội tuyển có thêm động lực trong những thời điểm khó khăn nhất", anh nói.

Messi vẫn là chìa khóa, Alvarez là niềm hy vọng mới

Một trong những câu chuyện được quan tâm nhất trước World Cup 2026 là vai trò của Lionel Messi. Ở tuổi 39, siêu sao đang khoác áo Inter Miami nhiều khả năng sẽ bước vào kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ như trước, Messi vẫn được xem là thủ lĩnh tinh thần và là cầu thủ có khả năng tạo khác biệt lớn nhất của Argentina.

Merlo cho rằng Messi sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hành trình của đội tuyển xứ tango, nhưng cách sử dụng anh sẽ khác so với các giải đấu trước.

"Messi sẽ rất quan trọng trong phần lớn những gì Argentina làm được. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải hiểu rằng cậu ấy có thể không còn thi đấu liên tục như trước. Điều quan trọng là Messi vẫn tạo ra sự khác biệt ở những thời điểm quyết định", Merlo nhận định.

Messi đã không còn trẻ, nhưng vẫn giữ được đẳng cấp.

Theo cựu chân sút CLB Đà Nẵng, đây sẽ là bài toán không dễ với HLV Scaloni. Ban huấn luyện cần tính toán kỹ lưỡng để Messi xuất hiện ở những thời điểm mang lại giá trị lớn nhất cho đội tuyển.

Bên cạnh Messi, cái tên được Merlo kỳ vọng nhiều nhất là Julian Alvarez. Tiền đạo của Atletico Madrid được anh đánh giá là mẫu trung phong toàn diện hiếm có của bóng đá hiện đại. Khả năng ghi bàn, di chuyển, gây áp lực và đóng góp vào lối chơi chung giúp Alvarez trở thành quân bài quan trọng của Argentina.

"Alvarez là cầu thủ tôi yêu thích nhất hiện nay. Cậu ấy sở hữu đầy đủ phẩm chất của một tiền đạo toàn diện", Merlo chia sẻ.

Ngoài Alvarez, trung vệ Cristian Romero cũng được anh xem là một trong những trụ cột quan trọng nhất của đội tuyển.

Ở cuộc đua Chiếc giày vàng, Merlo hy vọng Alvarez có thể tỏa sáng. Tuy nhiên, anh đánh giá Ousmane Dembele và Michael Olise là những ứng viên sáng giá nhất sau mùa giải thành công ở cấp CLB.

Bên cạnh các ứng viên quen thuộc cho chức vô địch như Argentina, Pháp và Tây Ban Nha, Merlo cũng tin World Cup 2026 sẽ xuất hiện những bất ngờ thú vị. Anh nhắc đến Senegal, Bờ Biển Ngà, Colombia, Ecuador, Nhật Bản và Hàn Quốc như những đội tuyển có thể tạo nên dấu ấn tại giải đấu năm nay.

Khi được yêu cầu dự đoán trận chung kết, Merlo không giấu được tình cảm dành cho quê hương.

"Tôi muốn thấy Argentina gặp Tây Ban Nha trong trận chung kết. Nhưng nếu phải đưa ra dự đoán, tôi nghĩ Argentina và Pháp sẽ là hai đội góp mặt ở trận đấu cuối cùng", Merlo nói.

Sau cùng, Đỗ Merlo cũng chọn ra đội hình trong mơ tại World Cup 2026, theo đó mang đậm dấu ấn Argentina với 4 cái tên gồm Martinez, Romero, Mac Allister và Enzo Fernandez. Đáng chú ý, cựu tiền đạo Đà Nẵng không chọn Haaland, Kane hay Mbappe cho vị trí trung phong. Thay vào đó, anh đặt niềm tin vào Julian Alvarez, cầu thủ được Merlo đánh giá là một trong những tiền đạo toàn diện nhất thế giới hiện nay.

Bên cạnh đó, những ngôi sao đang có phong độ cao như Hakimi, Kimmich, Dembele hay Olise cũng góp mặt trong đội hình mà anh cho rằng đủ sức chinh phục World Cup 2026.