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Thể thao World Cup 2026

Cách nhà vô địch World Cup 2022 chiếm sóng dù không ra sân

  • Thứ ba, 9/6/2026 13:05 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Sát cánh cùng đồng đội theo cách không ai ngờ tới, Emiliano Martinez trở thành tâm điểm chú ý trong chiến thắng 2-0 của Argentina trước Honduras trước thềm World Cup 2026.

Martinez gây chú ý với màn cầm máy ảnh "tác nghiệp" bên ngoài đường biên.

Không thể ra sân vì chấn thương ngón áp út bàn tay phải, Emiliano Martinez vẫn tìm được cách góp mặt trong trận giao hữu giữa Argentina và Honduras tại Texas hôm 7/6. Thay vì xuất hiện trong khu kỹ thuật hay trên băng ghế dự bị, thủ thành số một của nhà đương kim vô địch thế giới bất ngờ ngồi cùng các phóng viên ảnh bên đường biên.

Martinez mượn một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp từ nhiếp ảnh gia David Saldivar rồi chăm chú ghi lại những khoảnh khắc trên sân. Hình ảnh thủ môn Aston Villa đeo ống kính tele cỡ lớn và liên tục bấm máy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành câu chuyện được nhắc tới nhiều hơn cả tỷ số trận đấu.

Không dừng lại ở đó, Martinez còn ký tặng lên thiết bị của nhiếp ảnh gia kèm một biểu tượng mặt cười trước khi rời đi. Hành động này được xem như cách để anh mang lại bầu không khí tích cực cho tập thể Argentina trong thời điểm đội bóng vừa đón nhận tin không vui.

Bên cạnh màn hóa thân thành nhiếp ảnh gia, Dibu Martinez cũng gây chú ý khi liên tục động viên các cầu thủ trẻ. Sau trận đấu, anh xuất hiện phía sau Santiago Beltran trong khu vực phỏng vấn và lớn tiếng cổ vũ người đồng đội 21 tuổi vừa có màn ra mắt đội tuyển quốc gia.

Trên sân, Argentina giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Lautaro Martinez và Giuliano Simeone. Đây được xem là màn chạy đà tích cực trước khi "Albiceleste" bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch World Cup.

Dù vậy, ưu tiên lớn nhất của Scaloni lúc này vẫn là giúp Martinez đạt trạng thái thể lực tốt nhất cho trận ra quân gặp Algeria sáng 17/6. Thủ môn 33 tuổi nhiều khả năng sẽ tiếp tục được nghỉ ở trận giao hữu cuối cùng gặp Iceland vào ngày 10/6.

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Đào Trần

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