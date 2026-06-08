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Thể thao

Nổ súng ở thành phố tuyển Anh, Argentina đóng quân

  • Thứ hai, 8/6/2026 06:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vụ nổ súng khiến ít nhất 9 người bị thương xảy ra cách nơi đóng quân của tuyển Anh tại World Cup 2026 chỉ hơn 6 km, làm dấy lên lo ngại về an ninh trước ngày khai mạc.

Tuyển Anh sẽ đến Kansas đóng quân vào ngày 13/6.

Công tác chuẩn bị của tuyển Anh cho World Cup 2026 bất ngờ bị phủ bóng bởi một vụ nổ súng nghiêm trọng tại Kansas, địa điểm được "Tam sư" chọn làm đại bản doanh trong thời gian diễn ra giải đấu.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 7/6 trên đại lộ Troost Avenue. Khu vực này chỉ cách khách sạn và sân tập mà tuyển Anh sẽ sử dụng trong vòng bảng khoảng 4 dặm, tương đương hơn 6 km. Lực lượng chức năng được điều động tới hiện trường sau khi nhận tin báo về nhiều tiếng súng. Khi cảnh sát xuất hiện, một đám đông lớn đang tháo chạy khỏi khu vực trong hỗn loạn.

Cảnh sát Kansas City xác nhận có tổng cộng 9 người trưởng thành bị trúng đạn và được đưa tới các bệnh viện địa phương để điều trị. May mắn là không có trường hợp nào nguy kịch đến tính mạng. Đến thời điểm hiện tại, chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. Nhà chức trách tiếp tục triển khai các đợt tuần tra tăng cường trong khi cuộc điều tra vẫn diễn ra.

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Kansas còn là điểm đóng quân của nhiều đội tuyển lớn như Argentina hay Hà Lan.

Sự cố xuất hiện đúng thời điểm tuyển Anh chuẩn bị chuyển đại bản doanh từ Florida tới Kansas. Hiện thầy trò HLV Thomas Tuchel vẫn tập huấn tại Palm Beach và vừa đánh bại New Zealand 1-0 trong trận giao hữu hôm 7/6.

Theo kế hoạch, tuyển Anh sẽ gặp Costa Rica vào 11/6 trước khi bay tới Kansas City vào ngày 13/6. Đây sẽ là nơi đội bóng duy trì hoạt động xuyên suốt chiến dịch World Cup.

Không chỉ tuyển Anh, Kansas còn là điểm đóng quân của nhiều đội tuyển lớn. Argentina sử dụng cơ sở tập luyện chính của CLB Sporting Kansas City, trong khi Hà Lan chọn trung tâm huấn luyện của Kansas City Current.

Liên đoàn Bóng đá Anh từ chối bình luận về vụ việc khi được truyền thông liên hệ. Dù chưa có dấu hiệu cho thấy sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến các đội tuyển, vụ nổ súng vẫn làm dấy lên những câu hỏi về công tác an ninh tại một trong những thành phố đăng cai World Cup 2026.

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Đào Trần

Anh Tuyển Anh Kansas World Cup 2026 tuyển Anh Argentina Hà Lan

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