MU đưa đồng hương Casemiro vào tầm ngắm

Manchester United đưa ngôi sao của Wolves vào tầm ngắm sau khi nhận được sự ủng hộ từ Casemiro và Bruno Fernandes.

Andre nổi lên như một phương án phù hợp cho tuyến giữa MU.

Manchester United đang tăng tốc kế hoạch tái thiết tuyến giữa khi Casemiro chuẩn bị rời đội vào cuối mùa. Trong danh sách mục tiêu, tiền vệ Andre của Wolverhampton Wanderers nổi lên như phương án đáng chú ý.

Andre gia nhập Wolves từ Fluminense với mức phí khoảng 21 triệu bảng và nhanh chóng khẳng định giá trị. Dù đội chủ quản đang gặp khó khi đứng cuối bảng, cá nhân tiền vệ người Brazil vẫn duy trì phong độ ổn định. Mức giá ước tính khoảng 35 triệu bảng được xem là đủ để mở đàm phán, thậm chí có thể giảm trong trường hợp Wolves xuống hạng.

Điểm đáng chú ý là Andre nhận được sự ủng hộ ngay từ phòng thay đồ MU. Casemiro được cho là đã trực tiếp tiến cử đồng hương, trong khi đội trưởng Bruno Fernandes cũng đánh giá cao khả năng của cầu thủ này. Cựu cầu thủ Wolves là Matheus Cunha cũng từng nhận định Andre đủ sức chơi cho một CLB lớn.

Những đánh giá tích cực giúp Andre nhanh chóng leo lên nhóm ưu tiên trong kế hoạch chuyển nhượng của MU. Đội bóng dự kiến bổ sung ít nhất hai tiền vệ trung tâm nhằm nâng cấp khả năng kiểm soát và hỗ trợ cho Fernandes.

Tuy nhiên, MU không phải đội duy nhất theo đuổi Andre. Liverpool và Bayern Munich cũng đang theo dõi sát sao tình hình.

Bên cạnh đó, MU còn cân nhắc các phương án khác như Adam Wharton, Elliot Anderson hay Carlos Baleba. Dù vậy, Andre đang là cái tên nhận được nhiều tín hiệu tích cực nhất ở thời điểm hiện tại.

Trong bối cảnh cần làm mới tuyến giữa, quyết định của MU trong thương vụ này có thể ảnh hưởng lớn đến cấu trúc đội hình mùa tới.

