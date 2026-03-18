MU sẵn sàng chi 100 triệu bảng cho Tonali

MU có thể nổ "bom tấn" trong hè 2026 khi sẵn sàng chi tới 100 triệu bảng để chiêu mộ Sandro Tonali từ Newcastle United.

MU muốn chiêu mộ Tonali.

Theo truyền thông Anh, tiền vệ người Italy được lãnh đạo "Quỷ đỏ" xác định là thương vụ ưu tiên trong kế hoạch đại tu tuyến giữa hè này. Với việc Casemiro rời Old Trafford, MU muốn bổ sung một cầu thủ giàu năng lượng, có kinh nghiệm thi đấu tại Premier League để tái thiết khu trung tuyến vốn thiếu ổn định.

Dù từng cân nhắc một số phương án như Adam Wharton hay Elliot Anderson, MU hiện coi Tonali là mục tiêu hàng đầu. Giới chuyên môn đánh giá lối chơi "box-to-box" bền bỉ của anh có thể kết hợp hoàn hảo với kỹ thuật và sự sáng tạo của Kobbie Mainoo, tạo thành cặp tiền vệ trung tâm giàu sức chiến đấu.

Tuy nhiên, thương vụ không dễ dàng. Newcastle tỏ ra cứng rắn khi chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận đủ mức phí hơn 100 triệu bảng, thậm chí con số có thể phá kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh. Đội chủ sân St James’ Park coi Tonali là trụ cột không thể thay thế, đặc biệt khi anh liên tục thể hiện phong độ ấn tượng thời gian gần đây.

Mức giá khổng lồ là rào cản lớn với MU trong bối cảnh bị siết chặt tài chính. Để hiện thực hóa thương vụ, đội chủ sân Old Trafford buộc phải bán đi một số ngôi sao. Trong khi đó, Newcastle bắt đầu tìm kiếm phương án thay thế, bất chấp ưu tiên giữ chân cầu thủ.

Lý do là Tonali không hoàn toàn đóng cửa khả năng ra đi. Anh thừa nhận tương lai trong bóng đá luôn khó lường, dù hiện tại hài lòng với cuộc sống tại Newcastle.

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

