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Thể thao World Cup 2026

Tuyển Anh tiếp tục gặp rắc rối hy hữu tại Mỹ

  • Chủ nhật, 14/6/2026 12:49 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Sau vụ mất trộm thiết bị, tuyển Anh lại gặp rắc rối hy hữu khi đầu bếp của đội bị chặn lại tại ga tàu vì mang theo bộ dao làm bếp chuyên dụng.

Tuyển Anh liên tiếp gặp sự cố tại Mỹ

Chuỗi vận rủi của đội tuyển Anh tại World Cup 2026 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại với sự cố mới nhất liên quan đến đội ngũ hậu cần. Sau khi vừa giải quyết xong vụ mất trộm trang thiết bị tập luyện tại Kansas City, "Tam sư" lại tiếp tục đối mặt với một tình huống trớ trêu.

Đầu bếp riêng của đội tuyển bị lực lượng an ninh ngăn cản khi đang chuẩn bị lên tàu từ West Palm Beach đến Orlando. Nguyên nhân được xác định là do bộ dao làm bếp chuyên dụng trong hành lý của ông kích hoạt máy dò kim loại tại nhà ga.

Nhà cung cấp dịch vụ đường sắt Brightline thực thi nghiêm ngặt quy định cấm mang theo bất kỳ vật dụng nào được phân loại là vũ khí lên tàu. Do đó, đầu bếp của đội tuyển buộc phải để lại bộ dụng cụ làm việc của mình mới được phép tiếp tục hành trình.

Sự cố này xảy ra ngay sau vụ trộm chấn động nhắm vào xe tải chở giày, bóng và bảng chiến thuật của huấn luyện viên Thomas Tuchel hồi đầu tuần. Dù phần lớn trang thiết bị đã được cảnh sát thu hồi, những rắc rối liên tiếp đang đặt ra thách thức về mặt tâm lý cho các cầu thủ.

Bất chấp những khó khăn ngoài sân cỏ, đội tuyển Anh di chuyển đến căn cứ huấn luyện tại Kansas City vào chiều thứ Bảy. Toàn đội có buổi tập mở trên sân "Victory Field" tại khu phức hợp Swope Soccer Village dưới sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ địa phương.

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Huy Trưởng

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