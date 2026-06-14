Brazil không hay khi Ancelotti còn loay hoay

Trận hòa Morocco không chỉ khiến Brazil mất điểm ngày ra quân World Cup 2026 mà còn phơi bày những vấn đề đã theo đội bóng suốt hơn một năm dưới thời Carlo Ancelotti.

World Cup thường là nơi các đội tuyển trình làng phiên bản hoàn thiện nhất của mình nhưng với Brazil, điều đó chưa xảy ra. Sau hơn một năm làm việc, Carlo Ancelotti vẫn đang trên hành trình tìm kiếm công thức tối ưu cho "Selecao".

Trận hòa 1-1 trước Morocco sáng 14/6 là minh chứng rõ nhất. Nó giống như một bản tóm tắt ngắn gọn về những gì Brazil đã thể hiện từ ngày nhà cầm quân người Italy nhậm chức.

Brazil của Ancelotti vẫn chưa thể hiện phiên bản tốt nhất.

Brazil nhập cuộc với sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1. Igor Thiago được trao cơ hội đá trung phong, Lucas Paqueta lệch phải, còn Raphinha hoạt động như một số 10. Trên lý thuyết, đó là đội hình giàu tốc độ và khả năng đột biến. Nhưng thực tế lại cho thấy nhiều khoảng trống trong cách vận hành.

Một Brazil vội vàng và thiếu bản sắc

Brazil tỏ ra quá nóng vội. Họ liên tục đẩy bóng lên phía trên bằng những đường chuyền dài hoặc các pha tăng tốc trực diện. Ý tưởng kiểm soát trận đấu gần như bị bỏ qua trong nhiều thời điểm.

Paqueta thường xuyên bó vào trung lộ khiến cánh phải thiếu độ phủ sóng. Raphinha lại liên tục chạy vào khoảng trống sau lưng hàng thủ thay vì tham gia tổ chức lối chơi. Kết quả là tuyến giữa Brazil thiếu người kết nối.

Morocco nhanh chóng nhận ra điều đó. Đại diện châu Phi chủ động khóa khu vực trung lộ và ép Brazil phải đưa bóng ra biên. Trong nhiều trường hợp, các cầu thủ Morocco chủ động phất bóng ra biên dọc. Khi bóng được triển khai tới hai cánh, các cầu thủ Morocco lập tức tăng tốc áp sát.

Brazil cầm bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra đủ sức ép. Phần lớn cơ hội nguy hiểm vẫn đến từ những khoảnh khắc xử lý cá nhân của Vinicius Junior. Nếu không có ngôi sao của Real Madrid, hàng công Brazil gần như không để lại nhiều dấu ấn.

Brazil bị Morcocco gây sức ép lớn trong phần lớn trận đấu.

Điều đáng lo là sau hơn một năm thử nghiệm, Brazil vẫn chưa cho thấy một bản sắc tấn công đủ rõ ràng.

Vấn đề cũ lại xuất hiện

Nếu hàng công thiếu ý tưởng, hệ thống pressing tiếp tục là nỗi lo lớn nhất của Ancelotti. Trong suốt giai đoạn chuẩn bị cho World Cup, Brazil chỉ có vài trận thực sự thuyết phục trước những đối thủ mạnh. Phần còn lại là chuỗi màn trình diễn phập phù, đặc biệt ở khả năng gây áp lực tầm cao.

Bàn thua trước Morocco phản ánh chính xác điều đó. Mọi chuyện bắt đầu từ pha mất bóng của Lucas Paqueta. Sau đó, Brazil đồng loạt dồn quân sang một phía để pressing. Hệ quả là khoảng trống ở cánh đối diện bị bỏ lại.

Noussair Mazraoui có quá nhiều thời gian để tung đường chuyền chéo sân cho Brahim Diaz. Casemiro và Douglas Santos không áp sát đủ nhanh. Gabriel Magalhaes cũng xử lý thiếu chính xác. Chuỗi sai sót ấy mở ra cơ hội để Ismael Saibari thoát xuống đánh bại Alisson.

Đó không phải bàn thua đến từ một khoảnh khắc xuất thần của Morocco mà là hệ quả của những lỗ hổng đã tồn tại từ lâu trong hệ thống phòng ngự của Brazil.

Liệu bộ mặt hiện tại có giúp Brazil tiến xa ở World Cup 2026?

Tuy nhiên, vẫn có những tín hiệu tích cực. Sau giờ nghỉ, Brazil chơi cân bằng hơn. Bruno Guimaraes thường xuyên lùi sâu hỗ trợ hàng thủ. Hệ thống phòng ngự hoạt động chặt chẽ hơn và Morocco gần như không còn tạo ra cơ hội đáng kể.

Thống kê đã nói lên tất cả, đội bóng châu Phi không tung ra cú sút nào trong hiệp hai. Nhưng World Cup không phải nơi người ta đánh giá một đội tuyển qua 45 phút chơi tốt. Điều người hâm mộ Brazil chờ đợi là một tập thể có bản sắc rõ ràng, biết cách kiểm soát trận đấu và duy trì sự ổn định trong suốt 90 phút.

Trận hòa Morocco cho thấy Brazil vẫn sở hữu những cá nhân đủ sức tạo khác biệt. Song tập thể ấy vẫn chưa mang dáng dấp của một ứng viên vô địch thực thụ. Sau hơn một năm dưới thời Ancelotti, câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải: Brazil thực sự muốn chơi thứ bóng đá nào?

Vinicius lập siêu phẩm gỡ hòa cho Brazil Tình huống dứt điểm kỹ thuật của ngôi sao Real Madrid giúp Brazil cân bằng tỷ số 1-1 trong trận đấu với Morocco thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026 sáng 14/6.