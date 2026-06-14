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Thể thao World Cup 2026

Truyền thông thế giới 'ngã ngửa' trước Brazil

  • Chủ nhật, 14/6/2026 08:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 14/6, màn trình diễn thiếu thuyết phục trước Morocco ở bảng C khiến tuyển Brazil hứng chịu nhiều chỉ trích từ truyền thông quốc tế.

Brazil gây thất vọng trước Morocco.

Brazil khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa 1-1 trước Morocco, kết quả chưa đến mức thảm họa nhưng đủ để tạo ra làn sóng tranh luận trên truyền thông quốc tế. Dù vậy, trong ngày đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti gặp nhiều khó khăn, Vinicius Junior tiếp tục là điểm sáng lớn nhất.

Tờ The Guardian của Anh cho rằng ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid đã cứu Brazil khỏi một thất bại đáng xấu hổ. Bài viết nhận định Ancelotti không thể tạo ra phép màu chỉ sau thời gian ngắn dẫn dắt đội tuyển.

Khi Morocco vượt lên nhờ pha lập công của Ismael Saibari, Brazil lộ rõ nhiều vấn đề trong cách vận hành lối chơi. Chỉ đến khi Vinicius lên tiếng, đại diện Nam Mỹ mới tránh được kết cục tệ hại trong trận mở màn.

The Guardian thậm chí dùng dòng tít “Vinicius cứu một Brazil thiếu sức sống”, phản ánh sự thất vọng trước màn trình diễn của đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới.

Tại Argentina, nhật báo thể thao Olé cũng dành nhiều lời khen cho Vinicius. Tờ này cho rằng Brazil giành được một điểm chủ yếu nhờ sự kiên trì và khả năng tạo khác biệt của ngôi sao số một trên hàng công.

Olé viết rằng Morocco hoàn toàn có thể đánh bại Brazil, nhưng họ không thể ngăn cản Vinicius. Đánh giá này phần nào phản ánh cục diện trận đấu khi đội bóng châu Phi chơi tự tin và nhiều thời điểm khiến Brazil rơi vào thế bị động.

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Vinicius là điểm sáng hiếm hoi của Brazil.

Trong khi đó, L'Équipe của Pháp đưa ra góc nhìn khắt khe hơn. Tờ báo hàng đầu nước Pháp cho rằng không nhiều người nghĩ Brazil sẽ bị Morocco lấn lướt đến vậy. Theo L'Équipe, đội bóng của Ancelotti có những giai đoạn không thể triển khai nổi ba đường chuyền liên tiếp và liên tục chịu sức ép từ đối thủ.

Những nhận xét từ các tờ báo lớn cho thấy Brazil chưa tạo được hình ảnh của một ứng viên vô địch sau lượt trận đầu tiên. Dù vẫn sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, đại diện Nam Mỹ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn tiến xa tại World Cup 2026.

Trong bối cảnh đó, Vinicius tiếp tục chứng minh vai trò đầu tàu. Bàn thắng vào lưới Morocco không chỉ mang về một điểm quý giá mà còn giúp Brazil tránh khỏi áp lực lớn ngay từ những ngày đầu của giải đấu.

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Đào Trần

Brazil Tuyển Brazil Vinicius Morocco World Cup 2026 truyền thông

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