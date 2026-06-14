Bức ảnh ở trận Brazil - Morocco giúp FIFA tránh khỏi cảnh 'muối mặt'

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Sau những tranh cãi về các khán đài trống ghế ở những ngày đầu World Cup 2026, trận đại chiến giữa Brazil và Morocco ở bảng C mang đến hình ảnh hoàn toàn trái ngược.
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Sân MetLife gần như chật kín người với 80.663 khán giả có mặt, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt hiếm thấy kể từ khi giải đấu khởi tranh.
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Từ trên cao, khán đài MetLife biến thành một bức tranh đầy màu sắc với hai mảng vàng và đỏ nổi bật. Hàng chục nghìn cổ động viên Brazil trong sắc áo vàng truyền thống phủ kín phần lớn các khán đài, trong khi người hâm mộ Morocco cũng tạo nên một "biển đỏ" rực lửa.
|Thực tế, sân MetLife không đạt sức chứa tối đa 82.500 chỗ do ban tổ chức phải tháo bỏ gần 2.000 ghế ở khu vực sát mặt sân để mở rộng kích thước sân bóng đá theo tiêu chuẩn FIFA. Do đó, sức chứa trận Brazil - Morocco dừng ở mức 80.663 khán giả thay vì hơn 82.000 chỗ ngồi như khi tổ chức các trận NFL.
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Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội như minh chứng cho sức hút đặc biệt của Brazil, đội tuyển giàu cảm xúc bậc nhất thế giới.
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Không khí lễ hội được đẩy lên cao ngay từ trước giờ bóng lăn. Những màn hát vang quốc ca, những lá cờ khổng lồ trải kín mặt sân cùng tiếng cổ vũ không ngớt khiến MetLife trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của vòng bảng World Cup 2026.
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Sự xuất hiện đông đảo của người hâm mộ Brazil và Morocco giúp FIFA phần nào xoa dịu áp lực từ làn sóng chỉ trích liên quan đến tình trạng ghế trống tại nhiều trận đấu trước đó.
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Trong các trận đấu trước, những khoảng không dễ dàng nhận thấy trên các khán đài ở một số sân vận động làm dấy lên nghi ngờ về sức hút thực sự của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
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Nguyên nhân được cho là xuất phát từ giá vé tăng cao. Nhiều trận đấu vẫn còn vé mở bán sát giờ thi đấu, thậm chí giá vé lên tới hàng nghìn USD khiến không ít người hâm mộ chùn bước. Tuy nhiên, Brazil một lần nữa chứng minh vị thế của đội tuyển có sức hút hàng đầu thế giới.
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Dù kết quả trên sân chỉ là trận hòa 1-1 trước Morocco, hình ảnh biển người màu vàng phủ kín MetLife trở thành lời khẳng định đanh thép rằng sức hấp dẫn của Selecao vẫn là bảo chứng cho những khán đài đầy ắp khán giả ở World Cup 2026.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.