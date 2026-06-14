Bức ảnh ở trận Brazil - Morocco giúp FIFA tránh khỏi cảnh 'muối mặt'

Từ trên cao, khán đài MetLife biến thành một bức tranh đầy màu sắc với hai mảng vàng và đỏ nổi bật. Hàng chục nghìn cổ động viên Brazil trong sắc áo vàng truyền thống phủ kín phần lớn các khán đài, trong khi người hâm mộ Morocco cũng tạo nên một "biển đỏ" rực lửa.