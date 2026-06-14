Tài năng sinh năm 2007 khiến dàn sao Brazil lu mờ

Màn trình diễn chói sáng của tiền vệ trẻ Ayyoub Bouaddi bên phía Morocco trước Brazil ở trận mở màn bảng C World Cup 2026 sáng 14/6 khiến dư luận bất ngờ.

Bouaddi tỏa sáng trước Brazil. Ảnh: Reuters.

Ở tuổi 18, cầu thủ sinh năm 2007 có lần đầu tiên ra sân tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều như Brazil, Bouaddi vẫn thể hiện sự tự tin đáng kinh ngạc và trở thành một trong những nhân tố nổi bật nhất bên phía Morocco.

Được trao cơ hội đá chính ở khu trung tuyến, Bouaddi thi đấu trọn vẹn 90 phút và cho thấy sự chững chạc vượt xa độ tuổi. Tiền vệ trẻ này hoàn thành 60 trong tổng số 66 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác lên tới 91%. Khả năng kiểm soát và luân chuyển bóng hiệu quả giúp Morocco duy trì thế trận cân bằng trước dàn sao đắt giá của Brazil.

Ở khía cạnh phòng ngự, Bouaddi cũng gây ấn tượng mạnh. Anh thực hiện thành công 4 pha tắc bóng, có 6 tình huống hỗ trợ phòng ngự và 6 lần thu hồi bóng, góp phần hạn chế sức sáng tạo của hàng tiền vệ Brazil.

Trong những tình huống đối đầu trực tiếp, tài năng trẻ của Morocco cũng cho thấy bản lĩnh đáng nể. Bouaddi thắng 9 trong tổng số 13 pha tranh chấp tay đôi trên mặt đất, đạt tỷ lệ thành công 69%.

Màn trình diễn ấn tượng trước một ứng viên vô địch như Brazil giúp Bouaddi nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Với những gì đã thể hiện trong trận ra mắt World Cup, tiền vệ 18 tuổi đang nổi lên như một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của giải đấu năm nay và hứa hẹn sẽ còn tiến xa trong màu áo Morocco.

Vinicius lập siêu phẩm gỡ hòa cho Brazil Tình huống dứt điểm kỹ thuật của ngôi sao Real Madrid giúp Brazil cân bằng tỷ số 1-1 trong trận đấu với Morocco thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026 sáng 14/6.