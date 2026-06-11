Arsenal hỏi mua cầu thủ PSG

Arsenal tiếp cận Emmanuel Mbemba, trong bối cảnh hàng loạt ông lớn châu Âu lao vào cuộc đua giành chữ ký hậu vệ đầy triển vọng này.

Mbemba lọt vào tầm ngắm của Arsenal.

Theo truyền thông Anh, đội bóng thành London tiếp cận Mbemba ngay sau khi mùa giải 2025/26 khép lại. Trung vệ 18 tuổi hiện là đội trưởng U19 PSG và được xem là viên ngọc quý của đội bóng vừa đăng quang Champions League.

Sở hữu khả năng thi đấu linh hoạt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái, Mbemba nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn. Bên cạnh Arsenal, những Barcelona, Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Stuttgart và PSV Eindhoven đều đang theo dõi sát tình hình của cầu thủ trẻ.

Được biết, PSG gửi đề nghị ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên cho Mbemba. Tuy nhiên, nhiều khả năng cầu thủ người Pháp sẽ lựa chọn rời quê nhà để tìm kiếm cơ hội phát triển ở môi trường mới.

Arsenal trình bày kế hoạch phát triển dài hạn cho Mbemba và nhận được phản hồi tích cực từ cầu thủ cũng như người đại diện. Dưới sự điều hành của Giám đốc Thể thao Andrea Berta cùng HLV Mikel Arteta, việc săn tìm và phát triển các tài năng trẻ đang trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của "Pháo thủ".

Thế nhưng, thương vụ vẫn tồn tại trở ngại đáng kể. Mbemba chưa có đủ số trận thi đấu ở cấp độ chuyên nghiệp để đáp ứng điều kiện xin giấy phép lao động tại Anh. Nếu cập bến Emirates, anh khả năng sẽ được Arsenal đem cho mượn nhằm tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Dù chưa từng ra sân cho đội một PSG, Mbemba vẫn được giới chuyên môn đánh giá là một trong những hậu vệ trẻ tiềm năng nhất châu Âu.