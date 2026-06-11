Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Arsenal hỏi mua cầu thủ PSG

  • Thứ năm, 11/6/2026 06:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Arsenal tiếp cận Emmanuel Mbemba, trong bối cảnh hàng loạt ông lớn châu Âu lao vào cuộc đua giành chữ ký hậu vệ đầy triển vọng này.

Mbemba lọt vào tầm ngắm của Arsenal.

Theo truyền thông Anh, đội bóng thành London tiếp cận Mbemba ngay sau khi mùa giải 2025/26 khép lại. Trung vệ 18 tuổi hiện là đội trưởng U19 PSG và được xem là viên ngọc quý của đội bóng vừa đăng quang Champions League.

Sở hữu khả năng thi đấu linh hoạt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái, Mbemba nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn. Bên cạnh Arsenal, những Barcelona, Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Stuttgart và PSV Eindhoven đều đang theo dõi sát tình hình của cầu thủ trẻ.

Được biết, PSG gửi đề nghị ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên cho Mbemba. Tuy nhiên, nhiều khả năng cầu thủ người Pháp sẽ lựa chọn rời quê nhà để tìm kiếm cơ hội phát triển ở môi trường mới.

Arsenal trình bày kế hoạch phát triển dài hạn cho Mbemba và nhận được phản hồi tích cực từ cầu thủ cũng như người đại diện. Dưới sự điều hành của Giám đốc Thể thao Andrea Berta cùng HLV Mikel Arteta, việc săn tìm và phát triển các tài năng trẻ đang trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của "Pháo thủ".

Thế nhưng, thương vụ vẫn tồn tại trở ngại đáng kể. Mbemba chưa có đủ số trận thi đấu ở cấp độ chuyên nghiệp để đáp ứng điều kiện xin giấy phép lao động tại Anh. Nếu cập bến Emirates, anh khả năng sẽ được Arsenal đem cho mượn nhằm tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Dù chưa từng ra sân cho đội một PSG, Mbemba vẫn được giới chuyên môn đánh giá là một trong những hậu vệ trẻ tiềm năng nhất châu Âu.

Arsenal vỡ mộng mua sao Serie A

Arsenal vừa bị Juventus từ chối thẳng thừng trong nỗ lực chiêu mộ Kenan Yildiz nhằm củng cố hành lang cánh trái.

12 giờ trước

Rice vượt mặt Bellingham ở tuyển Anh

Declan Rice được HLV Thomas Tuchel trao vai trò đội phó tuyển Anh ở World Cup 2026, khẳng định vị thế ngày càng lớn của ngôi sao Arsenal trong phòng thay đồ "Tam sư".

11:08 8/6/2026

Arsenal nhận gáo nước lạnh từ Alvarez

Kế hoạch tăng cường hàng công của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng hè đối mặt trở ngại lớn khi Julian Alvarez được cho là không muốn gia nhập đội bóng thành London.

07:05 7/6/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Arsenal Arsenal

    Đọc tiếp

    Pha bo lo kho tin cua Ronaldo hinh anh

    Pha bỏ lỡ khó tin của Ronaldo

    6 phút trước 07:06 11/6/2026

    0

    Siêu sao Cristiano Ronaldo có pha bỏ lỡ đáng tiếc trong chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Nigeria ở trận giao hữu rạng sáng 11/6.

    Arsenal sang cua chieu mo Alvarez hinh anh

    Arsenal sáng cửa chiêu mộ Alvarez

    11 phút trước 07:02 11/6/2026

    0

    Arsenal đang nổi lên như điểm đến khả dĩ duy nhất của Julian Alvarez trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

    Tinh canh eo le cua Vlahovic hinh anh

    Tình cảnh éo le của Vlahovic

    50 phút trước 06:23 11/6/2026

    0

    Tiền đạo Dusan Vlahovic được chào mời miễn phí nhưng lần lượt bị Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid đồng loạt từ chối vì yêu cầu lương quá cao.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý