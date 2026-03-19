Nữ MC Champions League gây sốt với màn xuất hiện cuốn hút

  • Thứ năm, 19/3/2026 16:33 (GMT+7)
Eva Murati, gương mặt quen thuộc của Champions League trên truyền hình Albania, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ với hình ảnh nổi bật trong lần lên sóng mới nhất.

Trong khi tâm điểm Champions League đổ dồn vào những trận cầu đỉnh cao, một nhân vật ngoài sân cỏ lại bất ngờ “chiếm sóng” mạng xã hội. Eva Murati, MC dẫn chương trình của Vizion Plus và Tring TV, trở thành cái tên được nhắc đến nhiều sau video giới thiệu loạt trận tuần này.

Xuất hiện trước ống kính trong trang phục thanh lịch, Murati nhanh chóng nhận về hàng loạt phản hồi tích cực. Trên mạng xã hội, người hâm mộ dành cho cô nhiều lời khen, từ “thanh lịch”, “cuốn hút” cho tới “đẹp hoàn hảo”. Phần bình luận dưới video ngập tràn biểu tượng trái tim và những lời tán thưởng.

Eva Murati là gương mặt quen thuộc của UEFA Champions League.

Murati không phải gương mặt xa lạ với khán giả yêu bóng đá. Cô gắn bó với các chương trình Champions League từ năm 2017 và trở thành một trong những MC nổi bật tại Albania. Nhờ phong cách dẫn tự nhiên và hình ảnh chỉn chu, Murati dần xây dựng được lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, hiện đạt hơn 1,4 triệu người trên Instagram.

Sức hút của Murati không chỉ đến từ ngoại hình. Cô từng theo học ngành luật tại Đại học Tirana và sử dụng thành thạo tiếng Italy. Bên cạnh công việc truyền hình, nữ MC còn tham gia hoạt động người mẫu và diễn xuất.

Trong bối cảnh Champions League bước vào giai đoạn knock-out căng thẳng, sự xuất hiện của Murati mang đến một góc nhìn nhẹ nhàng hơn cho người hâm mộ. Không cần những phát biểu gây tranh cãi hay tình huống trên sân, cô vẫn tạo được dấu ấn bằng hình ảnh chuyên nghiệp và phong thái tự tin.

Ở một giải đấu mà mọi chi tiết đều có thể thu hút sự chú ý, Eva Murati cho thấy sức hút của Champions League không chỉ nằm ở bóng đá, mà còn đến từ những nhân vật bên lề sân cỏ.

Hà Trang

Champions League Dẫn chương trình Albania

