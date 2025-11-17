Nữ MC bóng đá khoe dáng cuốn hút

Người dẫn chương trình nổi tiếng Eva Murati gây chú ý trong thời gian không tham gia bình luận loạt trận quốc tế tháng 11.

Sắc vóc gây chú ý của Eva Murati.

Năm nay 30 tuổi, Eva tạo dấu ấn mạnh mẽ khi dẫn chương trình Champions League trên sóng truyền hình Albania, qua đó trở thành một trong những nhân vật thể thao được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, cô không tham gia sản xuất trận đấu cuối thuộc vòng loại World Cup 2026 của tuyển Albania gặp Anh. Thay vào đó, nữ MC chọn một ngã rẽ thú vị. Cô góp mặt trong một chương trình trò chơi truyền hình bản địa.

Trên Instagram, Eva đăng loạt ảnh hậu trường, diện bộ váy đen nổi bật cùng các thí sinh khác, kèm dòng chú thích hài hước: "Làm vài nhiệm vụ phụ trong lúc chờ Champions League trở lại".

Bài đăng ngay lập tức tạo hiệu ứng mạnh, khi 1,4 triệu người theo dõi của cô đổ vào phần bình luận. Hàng loạt lời khen xuất hiện dồn dập: "Tuyệt đẹp", "Không nói nên lời", "Đỉnh quá", "Rất sang trọng", "Vóc dáng hoàn hảo quá".

Hình ảnh rực rỡ, phong cách thời trang táo bạo cùng sự duyên dáng trên sóng truyền hình giúp Eva trở thành biểu tượng sắc đẹp mới của truyền thông Albania. Được biết, cô thường xuyên chia sẻ những bức ảnh hậu trường, thời trang và công việc trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngoài công việc MC thể thao, Murati còn là nghệ sĩ đa năng với sự nghiệp diễn xuất, từng xuất hiện trong 3 bộ phim cùng nhiều chương trình truyền hình và sân khấu. Hiện Eva là gương mặt chủ chốt của chương trình Champions League tại Albania, làm việc cùng dàn khách mời nổi tiếng.