Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Nữ MC bóng đá khoe dáng cuốn hút

  • Thứ hai, 17/11/2025 20:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Người dẫn chương trình nổi tiếng Eva Murati gây chú ý trong thời gian không tham gia bình luận loạt trận quốc tế tháng 11.

Sắc vóc gây chú ý của Eva Murati.

Năm nay 30 tuổi, Eva tạo dấu ấn mạnh mẽ khi dẫn chương trình Champions League trên sóng truyền hình Albania, qua đó trở thành một trong những nhân vật thể thao được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, cô không tham gia sản xuất trận đấu cuối thuộc vòng loại World Cup 2026 của tuyển Albania gặp Anh. Thay vào đó, nữ MC chọn một ngã rẽ thú vị. Cô góp mặt trong một chương trình trò chơi truyền hình bản địa.

Trên Instagram, Eva đăng loạt ảnh hậu trường, diện bộ váy đen nổi bật cùng các thí sinh khác, kèm dòng chú thích hài hước: "Làm vài nhiệm vụ phụ trong lúc chờ Champions League trở lại".

Bài đăng ngay lập tức tạo hiệu ứng mạnh, khi 1,4 triệu người theo dõi của cô đổ vào phần bình luận. Hàng loạt lời khen xuất hiện dồn dập: "Tuyệt đẹp", "Không nói nên lời", "Đỉnh quá", "Rất sang trọng", "Vóc dáng hoàn hảo quá".

Hình ảnh rực rỡ, phong cách thời trang táo bạo cùng sự duyên dáng trên sóng truyền hình giúp Eva trở thành biểu tượng sắc đẹp mới của truyền thông Albania. Được biết, cô thường xuyên chia sẻ những bức ảnh hậu trường, thời trang và công việc trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngoài công việc MC thể thao, Murati còn là nghệ sĩ đa năng với sự nghiệp diễn xuất, từng xuất hiện trong 3 bộ phim cùng nhiều chương trình truyền hình và sân khấu. Hiện Eva là gương mặt chủ chốt của chương trình Champions League tại Albania, làm việc cùng dàn khách mời nổi tiếng.

Vợ Karius táo bạo với mốt không nội y

Hôm 27/10, nữ MC Diletta Leotta gây chú ý khi tham gia bình luận trực tiếp trận Lazio thắng Juventus 1-0 thuộc vòng 8 Serie A.

20:07 28/10/2025

Nữ MC ảo dẫn Champions League gây sốt

Cộng đồng mạng bóng đá gần đây dậy sóng trước sự xuất hiện của một gương mặt mới trong vai trò người dẫn chương trình Champions League.

09:31 2/10/2025

Nữ MC tỏa sáng khi dẫn Champions League

Eva Murati, nữ MC thể thao nổi tiếng của Albania, thu hút ánh nhìn trong bộ đầm đỏ cúp ngực khi trở lại với công việc dẫn chương trình Champions League trên truyền hình.

11:30 20/9/2025

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Eva Murati tỏa sáng Eva Murati Champions League Albania

    Đọc tiếp

    MU sap mo du an the thao moi hinh anh

    MU sắp mở dự án thể thao mới

    1 giờ trước 20:13 17/11/2025

    0

    Theo tiết lộ của Gianni Petrucci - Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Italy, MU được cho là sẽ mở rộng sang lĩnh vực thể thao khác khi thành lập một đội bóng rổ.

    Tong thong Bo Dao Nha: 'Quoc gia nay biet on Ronaldo' hinh anh

    Tổng thống Bồ Đào Nha: 'Quốc gia này biết ơn Ronaldo'

    1 giờ trước 20:11 17/11/2025

    0

    Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Marcelo Rebelo de Sousa, tiếc nuối khi tiền đạo Cristiano Ronaldo vắng mặt trong chiến thắng 9-1 của đội tuyển nước này trước Armenia tại vòng loại World Cup hôm 16/11.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý