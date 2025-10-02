Nữ MC ảo dẫn Champions League gây sốt

Cộng đồng mạng bóng đá gần đây dậy sóng trước sự xuất hiện của một gương mặt mới trong vai trò người dẫn chương trình Champions League.

Chân dung nữ MC ảo gây sốt thời gian qua.

Nhân vật gây xôn xao có tên Eysan Aksoy, được xây dựng hoàn toàn bằng AI. Chỉ sau 7 tháng xuất hiện trên Instagram, tài khoản của nữ MC ảo thu hút hơn 44.000 lượt theo dõi.

Ban đầu, trang cá nhân của Aksoy chủ yếu đăng tải các hình ảnh gợi cảm tại bãi biển, sự kiện thảm đỏ hay khung cảnh thành phố, mang màu sắc giải trí pha lẫn yếu tố thương mại. Không dừng lại ở đó, nhân vật ảo còn rao bán nội dung 18+ với mức phí lên tới 771,5 bảng mỗi tháng, biến thành một công cụ kiếm tiền khổng lồ.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến từ giữa tháng 9 khi Eysan Aksoy "chuyển nghề" trở thành MC bóng đá, chuyên đăng tải nội dung liên quan đến Champions League. Phong cách này được cho là lấy cảm hứng từ Eva Murati, nữ MC người Albania sở hữu tới 1,4 triệu người theo dõi và từng gây ấn tượng mạnh ở các sự kiện bóng đá châu Âu.

Trong một bài đăng gây chú ý, Eysan xuất hiện trong loạt áo đấu của Galatasaray, Fenerbahce, Trabzonspor và Besiktas, tạo hiệu ứng lớn với cộng đồng fan Thổ Nhĩ Kỳ. Dù biết rõ đây là nhân vật ảo, nhiều người vẫn để lại những bình luận như: "Bạn là quý cô hoàn hảo", "Thật xinh đẹp", "Vẻ đẹp tuyệt vời", "Không thể chê".

Sự xuất hiện của Aksoy cho thấy làn sóng AI đang len lỏi mạnh mẽ vào lĩnh vực thể thao và truyền thông, qua đó thu hút sự chú ý, đồng thời mở ra cánh cửa kiếm tiền khổng lồ cho những người đứng sau dự án.

Tuy vậy, điều này đặt ra câu hỏi lớn là phải chăng bóng đá ngày nay không chỉ cạnh tranh trên sân cỏ, mà còn là cuộc chơi công nghệ. Ở đó, ranh giới giữa thật và ảo dường như bị xóa nhòa.