Ronaldo có thể đối đầu MU

MU cân nhắc tổ chức chuyến du đấu tại Saudi Arabia vào giữa mùa giải với viễn cảnh tái ngộ Cristiano Ronaldo.

MU lên kế hoạch đối đầu Ronaldo ở Trung Đông.

Theo truyền thông Anh, kế hoạch mới này được xem là biện pháp xoay vòng tài chính khi "Quỷ đỏ" đối diện khoản thâm hụt lên tới 100 triệu bảng do thất bại trong trận chung kết Europa League mùa trước với Tottenham. Việc bị loại sớm ở Carabao Cup càng khiến lịch thi đấu của đội bóng thưa thớt, mở ra khoảng trống cho những trận giao hữu quốc tế nhằm thu về lợi nhuận.

Một trận cầu gặp Al-Nassr không chỉ giúp MU tăng doanh thu khổng lồ, mà còn tạo nên màn tái ngộ đầy cảm xúc, đồng thời gây tranh cãi với Ronaldo. Ngôi sao Bồ Đào Nha từng rời CLB trong mối quan hệ đổ vỡ, nhưng tên tuổi anh vẫn là "mỏ vàng" bảo chứng cho doanh thu bán vé, bản quyền truyền hình và quảng cáo.

Ngoài Al-Nassr, MU cũng tính đến các đối thủ lớn khác như AC Milan, RB Leipzig, Lazio hay Sevilla. Đây đều là những đội vắng mặt ở cúp châu Âu mùa này. Tuy nhiên, trận đấu với CR7 tại Trung Đông rõ ràng là kịch bản hấp dẫn nhất về mặt thương mại.

Ronaldo từng gây tranh cãi khi công khai chỉ trích MU.

Sir Jim Ratcliffe hiện phải gánh khoản nợ khoảng 750 triệu bảng. Ông buộc phải sa thải tới 450 nhân viên nhằm tái cơ cấu chi phí. Ratcliffe thừa nhận trên BBC: "Chúng tôi không thể chôn vùi vấn đề. Đây là một cuộc khủng hoảng lớn, buộc CLB phải thay đổi và chắc chắn gây nhiều xáo trộn".

Trong bối cảnh ấy, ý tưởng về một bộ phim tài liệu "fly-on-the-wall" từng được tính đến nhưng đã bị hủy bỏ. Thay vào đó, một chuyến đi đến Trung Đông vừa mang ý nghĩa thương mại, vừa có thể kết hợp làm trại tập huấn mùa đông, được HLV Ruben Amorim coi là phương án khả thi.

MU đang ở giai đoạn chông chênh cả về chuyên môn lẫn tài chính. Việc tái ngộ Ronaldo, nếu thành hiện thực, sẽ mang tới nguồn thu khổng lồ để cứu ngân sách, song có thể gây tranh cãi bởi quá khứ chưa thật sự êm đẹp với huyền thoại số 7.