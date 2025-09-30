Tình thế đảo ngược với Malacia ở MU

Tyrell Malacia được trao cơ hội trở lại đội một MU, qua đó mở ra cơ hội cứu vãn sự nghiệp tưởng chừng lụi tàn.

Malacia được đưa trở lại đội hình MU.

Mùa hè vừa qua, Malacia bị gạt khỏi kế hoạch, phải tập cùng đội U21 và gần như không có tương lai ở Old Trafford. Cầu thủ người Hà Lan suýt gia nhập Elche ở La Liga, nhưng thương vụ đổ bể vào phút chót. Trong khi Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho và Antony tìm được bến đỗ mới, Malacia ở lại như người thừa.

Tuy nhiên, theo The Athletic, bước ngoặt bất ngờ xuất hiện khi Malacia sẽ chính thức trở lại tập luyện với đội một trong tuần này. Nguồn tin nội bộ MU khẳng định đây không phải quyết định vội vàng. Kế hoạch cho Malacia tái hòa nhập được HLV Ruben Amorim vạch sẵn.

Trước đó, Malacia không tỏ ra chán nản mà trái lại, thái độ tập luyện được miêu tả là "tấm gương cho phần còn lại". Cường độ, tinh thần chiến đấu và khát khao thể hiện của anh ở đội dự bị được đánh giá là "ngoài sức tưởng tượng". Do đó, HLV Amorim trao cơ hội cho Malacia làm lại từ đầu.

Malacia là tân binh đầu tiên dưới triều đại Erik ten Hag tại MU. Anh gây ấn tượng mạnh trong mùa giải ra mắt với 39 trận, thể hiện hình ảnh một hậu vệ biên hiện đại. Nhưng chấn thương nghiêm trọng khiến anh nghỉ thi đấu tới 550 ngày. Đến tháng 11/2024, Malacia mới trở lại.

MU khởi đầu mùa 2025/26 tệ hại khiến áp lực đè nặng lên HLV Amorim. Trận gặp Sunderland cuối tuần này được xem là bước ngoặt cho tương lai chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Với Malacia, đây cũng là cơ hội để làm lại sự nghiệp sau quãng thời gian khó khăn.