MU ra quyết định với Amorim

MU tiếp tục sa sút với thất bại 1-3 trước Brentford, nhưng Sir Jim Ratcliffe giữ niềm tin vào HLV Ruben Amorim tới cuối mùa.

MU chưa vội sa thải Amorim.

Amorim chịu áp lực lớn, bị chỉ trích dữ dội vì lối chơi cứng nhắc, bảo thủ với sơ đồ 3-4-3 kể cả khi đội bóng thi đấu bế tắc. TalkSPORT tiết lộ MU chuẩn bị sẵn danh sách 3 HLV thay thế gồm Gareth Southgate, Andoni Iraola và Oliver Glasner, đồng thời tính toán sa thải sau ngày 1/11 để giảm chi phí đền bù.

Tuy vậy, theo BBC Sport, Sir Jim Ratcliffe vẫn đặt niềm tin vào Amorim. Tỷ phú Anh cho rằng cần công bằng khi trao cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trọn mùa giải để chứng minh năng lực, nhất là sau khi CLB chi gần 200 triệu bảng cho các tân binh Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Senne Lammens trong hè 2025.

Nguồn tin nội bộ cũng phủ nhận việc MU liên hệ ứng viên thay thế, khẳng định Amorim hiện vẫn là lựa chọn duy nhất trên băng ghế huấn luyện Old Trafford. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng khi mùa giải 2025/26 khép lại.

MU chìm trong khủng hoảng sau thất bại 1-3 trước Brentford hôm 27/9. Kết quả đẩy thầy trò Amorim xuống vị trí thứ 14 trên BXH Premier League với chỉ 7 điểm sau 6 vòng. Đây là thứ hạng chỉ nhỉnh hơn một bậc so với vị trí chung cuộc mùa trước, trong bối cảnh hàng thủ thủng lưới tới 11 lần.

Trên sân Gtech Community, Igor Thiago lập cú đúp ngay trong hiệp một để đưa Brentford vượt lên, trước khi Benjamin Sesko gỡ lại một bàn cho MU. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi Bruno Fernandes bỏ lỡ quả phạt đền ở hiệp hai. Đến phút bù giờ, Mathias Jensen tung cú sút xa đẹp mắt ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.