Lý do MU chưa sa thải Amorim

Ruben Amorim còn ngồi ghế HLV trưởng MU, nhưng tương lai treo lơ lửng sau loạt kết quả đáng thất vọng.

Amorim khiến MU chìm sâu vào khủng hoảng.

Tối 27/9, MU thua Brentford 1-3, qua đó khiến Amorim chưa thể có chuỗi 2 trận thắng liên tiếp tại Premier League. Sau trận đấu, làn sóng chỉ trích về hệ thống 3-4-3 vốn bị xem "không hợp với Old Trafford" tăng mạnh.

Cựu danh thủ Pat Nevin nhận định lý do duy nhất MU chưa trảm Amorim là bởi ban lãnh đạo muốn tránh lặp lại vòng xoáy thay HLV chóng vánh, khiến đội hình trở thành các mảnh ghép lộn xộn. Theo Nevin, "Quỷ đỏ" nhận ra việc thay tướng liên tục chỉ tạo hỗn loạn, và sự kiên nhẫn lúc này mang tính bắt buộc hơn là lựa chọn.

Dẫu vậy, phương án tạm quyền được cho là đã sẵn sàng. Michael Carrick vừa rời Middlesbrough mùa hè qua, cùng Darren Fletcher, hiện dẫn dắt đội U18 MU, là hai gương mặt đủ uy tín để ngồi ghế nóng nếu Amorim bị sa thải. Cả hai đều trưởng thành dưới thời Sir Alex Ferguson, hiểu rõ giá trị và tinh thần chiến thắng ở Old Trafford.

"Ngắn hạn, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Carrick hoặc Fletcher được trao cơ hội", Nevin nhận định trên Escapist Magazine. "Như trường hợp Solskjaer trước đây, khi được trao ghế tạm quyền, áp lực giảm xuống và CLB có thời gian đánh giá. Nếu làm tốt, họ có thể giữ vai trò lâu dài".

Trong bối cảnh thành tích sa sút và nội bộ bất ổn, chiếc ghế của Amorim tại Old Trafford lung lay dữ dội. Sau 6 vòng đấu, "Quỷ đỏ" rơi xuống vị trí thứ 14 trên BXH Premier League.