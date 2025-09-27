Bruno Fernandes lại hóa tội đồ của MU

Tối 27/9, Man Utd gây thất vọng khi để thua Brentford 1-3 ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh.

Hy vọng vừa lóe lên sau trận thắng Chelsea của MU sớm bị dập tắt. "Quỷ đỏ" nhận thất bại tủi hổ trước Brentford vừa trải qua một mùa hè đầy biến động khi bán hàng loạt trụ cột, thậm chí mất cả huấn luyện viên trưởng.

Cũng như trận hòa Fulham ở vòng 2, Bruno Fernandes và Diogo Dalot một lần nữa trở thành tâm điểm chỉ trích. Dalot yếu đuối, mắc hàng loạt lỗi phòng ngự. Trong khi đó, đội trưởng Bruno đá hỏng quả phạt đền thứ 2 từ đầu mùa, khiến "Quỷ đỏ" rời London với hai bàn tay trắng cùng chuỗi 3 năm không thắng trước chủ nhà Brentford.

Bàn thắng duy nhất của MU được ghi bởi Benjamin Sesko, nhưng không xuất phát từ một pha phối hợp bài bản, mà đến từ sai lầm của thủ môn đối phương. Kết quả đáng thất vọng khiến đội á quân Europa League mùa trước bị chính Brentford đẩy xuống thứ 12.

Bruno chơi nhạt nhòa trong vai trò của một "số 6" và liên tục đá hỏng phạt đền.

Trên sân khách, MU chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, ý đồ tấn công phủ đầu của "Quỷ đỏ" bị chủ nhà dập tắt bằng một pha phản công sắc lẹm ở phút thứ 8.

Sau một tình huống va chạm gây tranh cãi, Jordan Henderson phất bóng chuẩn xác để Igor Thiago thoát xuống, tung cú sút căng vào góc cao, không cho Altay Bayindir cơ hội cản phá. Phản ứng chậm chạp của Harry Maguire khiến bẫy việt vị của đội khách không phát huy hiệu quả.

Bàn mở tỷ số sớm khiến thế trận đảo chiều. Brentford liên tục gây sức ép lên hàng thủ MU bằng những pha lên bóng từ hai biên. Trong khung gỗ, Bayindir liên tục sửa sai cho đồng đội. Anh đẩy liên tiếp 2 pha đánh đầu cận thành của đội chủ nhà ở phút 17, nhưng rồi cũng bất lực trước tình huống đá bồi của Thiago ở phút 19.

Thiago, tân binh của Brentford đã ghi 4 bàn tại Premier League mùa này.

2 bàn thua chóng vánh khiến MU không còn lựa chọn ngoài việc tiếp tục dâng cao đội hình, tìm bàn gỡ. Tuyến giữa thiếu ý tưởng cùng những pha xử lý hỏng của Bruno Fernandes trong vai trò tiền vệ trung tâm khiến "Quỷ đỏ" bất lực trước hàng thủ đội chủ nhà.

Thầy trò Ruben Amorim phải nhờ đến sai lầm của thủ thành Caohimin Kelleher ở phút 27 mới có bàn rút ngắn cách biệt. Benjamin Sesko chớp cơ hội hiếm hoi để ghi bàn đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh.

Bàn thắng của Sesko xuất phát từ pha "kiến tạo" của đối thủ.

Hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng về chủ nhà. MU cần nỗ lực rất nhiều để phá dớp không thắng trên sân khách trước Brentford trong 3 năm gần nhất.

Ngay đầu hiệp hai, MU đẩy nhanh tốc độ lên bóng. Khoảng trống lần lượt mở ra trước mắt Cunha, Dorgu nhưng cả hai đều không thể tận dụng để giúp đội khách gỡ hòa.

Sau hàng loạt pha bỏ lỡ, MU suýt nhận bàn thua thứ 3 ở phút 63. Dalot tiếp tục mắc lỗi, tạo cơ hội cho Dango Ouattara thoải mái dứt điểm ở vị trí không bị ai kèm. Bayindir níu lại hy vọng giành điểm cho đội khách bằng pha cứu thua thứ 4 từ đầu trận.

Phút 76, MU được hưởng phạt đền, sau tình huống kéo ngã Mbeumo trong vùng cấm của Nathan Collins. Từ cự ly 11 m, Bruno chọn sút vào góc thấp bên phải, nơi anh chưa từng thất bại. Tuy nhiên, thủ môn Kelleher đã phán đoán chính xác và đổ người cản phá.

Trong khoảng thời gian cuối, Brentford phòng ngự chặt chẽ và có thêm bàn ấn định thắng lợi 3-1 sau cú sút hiểm hóc từ ngoài vùng cấm của Jensen ở phút 90+6. "Bầy ong" chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng tại Premier League và vươn lên thứ 11.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.