Neves muốn đến MU

Ruben Neves muốn rời Al Hilal để trở lại châu Âu trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Chần chừ gia hạn với Al Hilal, Neves thể hiện rõ mong muốn trở lại lục địa già.

Theo Marca, tiền vệ của câu lạc bộ Al Hilal (Saudi Arabia) bày tỏ mong muốn rời đội bóng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, nhằm trở lại thi đấu tại châu Âu.

Các nguồn tin thân cận với cầu thủ cho biết, Neves mong muốn quay lại châu Âu để có cơ hội thi đấu bóng đá cạnh tranh ở cấp độ cao nhất, nhằm chuẩn bị tốt cho World Cup 2026.

Động thái này diễn ra sau khi Manchester United tiếp cận cầu thủ. HLV Ruben Amorim không xa lạ gì Neves và việc đưa anh về đá cặp Bruno Fernandes ở tuyến giữa có thể giúp MU giải quyết nhiều bài toán.

Trong quá khứ, MU từng muốn mua Neves, khi tài năng của anh được khẳng định tại Premier League trong màu áo Wolves.

Hợp đồng của Neves với Al Hilal sẽ hết hạn vào tháng 6/2026, và anh hiện chưa phản hồi ba đề nghị gia hạn hợp đồng từ câu lạc bộ.

Mọi dấu hiệu đều chỉ hướng tới việc ra đi. Al Hilal được cho là sẽ sẵn sàng bán Neves với mức giá khoảng 20 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, và Premier League lẫn MU đang là điểm đến yêu thích của cầu thủ này.