Real dập tắt hy vọng của Premier League

Nico Paz sẽ gia nhập Real Madrid vào tháng 6 năm sau, khi CLB La Liga kích hoạt điều khoản mua lại.

Nico Paz cũng rất khao khát được khoác áo trắng thành Madrid thêm lần nữa.

Theo Marca, thương vụ đưa tiền vệ Nico Paz trở lại Real Madrid được ban lãnh đạo đội bóng quyết định. Cầu thủ sẽ trở lại câu lạc bộ vào tháng 6/2026 với mức phí kích hoạt điều khoản mua lại khoảng 9 triệu euro.

Bản thân Nico Paz cũng đồng ý với kế hoạch này, và điều khoản mua lại không áp dụng vào tháng 1 mà chỉ có hiệu lực vào mùa hè.

Hiện tại, Nico Paz đang thi đấu xuất sắc tại Como dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fabregas, với giá trị thị trường ước tính cao hơn nhiều so với mức phí mua lại (hơn 70 triệu euro). Real Madrid không có ý định bán lại cầu thủ này mà xem anh là phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn.

Động thái của Real khiến các CLB Premier League vỡ mộng. Trước đó, Tottenham từng đưa ra đề nghị 50 triệu euro cho Nico Paz nhưng bị Como và Real từ chối. l

Nico Paz thể hiện sự tiến bộ vượt bậc tại Serie A với Como ở mùa trước. Anh nổi bật với nền tảng kỹ thuật và khả năng chịu áp lực tốt dù mới 20 tuổi. Điều này làm cho Nico Paz trở thành mục tiêu được các đội bóng lớn săn đón, đặc biệt ở Premier League.