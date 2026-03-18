Xuân Son rực sáng trước ngày đấu Malaysia

  • Thứ tư, 18/3/2026 20:58 (GMT+7)
Nguyễn Xuân Son ghi dấu ấn đậm nét ở Cúp Quốc gia, tạo đà tâm lý trước đợt hội quân đội tuyển Việt Nam.

Giữa bối cảnh tuyển Việt Nam sớm giành vé dự Asian Cup 2027 sau khi Malaysia bị loại, Nguyễn Xuân Son tiếp tục mang đến tín hiệu tích cực với màn trình diễn nổi bật trong màu áo Nam Định.

Ở trận tứ kết Cúp Quốc gia gặp Đà Nẵng tối 18/3, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt nhập cuộc với quyết tâm cao khi đây là đấu trường còn lại có thể cứu vãn mùa giải. Dù phải làm khách, Nam Định vẫn kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt.

Phút 28, từ tình huống phạt góc, Ababa đánh đầu chuyền về cột xa để Xuân Son băng vào dứt điểm bằng đầu, mở tỷ số. Pha lập công cho thấy khả năng chọn vị trí và xử lý nhạy bén của tiền đạo này.

Chỉ hơn 10 phút sau, Nam Định tiếp tục tận dụng sai lầm hàng thủ đối phương. Ababa lần này trực tiếp ghi bàn sau pha căng ngang thuận lợi, nâng tỷ số lên 2-0 và giúp đội khách nắm lợi thế lớn.

Đà Nẵng nỗ lực đáp trả trong hiệp hai. Phút 58, Nguyễn Phi Hoàng dứt điểm ở góc hẹp rút ngắn tỷ số xuống 1-2, khiến trận đấu trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, Nam Định vẫn bảo toàn kết quả và giành quyền vào bán kết.

Chiến thắng này mang ý nghĩa lớn với đội bóng thành Nam trong bối cảnh họ không còn nhiều cơ hội ở V.League và đã dừng bước tại đấu trường châu lục. Quan trọng hơn, đây là cú hích tinh thần dành cho Xuân Son trước khi lên tuyển.

Với phong độ ổn định và sự tự tin đang lên cao, Xuân Son được kỳ vọng sẽ trở thành phương án đáng chú ý trên hàng công tuyển Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là màn tái đấu Malaysia.

Đào Trần

