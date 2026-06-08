Cầu thủ MU tiếp theo bị Roy Keane công kích

Roy Keane gây tranh cãi khi cho rằng những cầu thủ bị loại khỏi tuyển Anh dự World Cup 2026 không nên than phiền, giữa lúc Harry Maguire công khai bày tỏ sự thất vọng.

Roy Keane tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận của bóng đá Anh với những phát biểu cứng rắn về các cầu thủ không được HLV Thomas Tuchel triệu tập dự World Cup 2026. Trong vai trò bình luận viên của ITV ở trận giao hữu giữa tuyển Anh và New Zealand, huyền thoại Manchester United được hỏi về những ngôi sao vắng mặt trong danh sách 26 cầu thủ của "Tam sư".

Dù không nêu đích danh bất kỳ ai, những lời nhận xét của Keane nhanh chóng được cho là nhắm tới Harry Maguire. "Nếu bạn không thể lọt vào danh sách 26 cầu thủ thì đó là lỗi của chính bạn. Bạn chưa làm đủ để thuyết phục HLV. Đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai khác", cựu đội trưởng Manchester United nói.

Phát biểu này xuất hiện không lâu sau khi Maguire công khai thể hiện sự thất vọng trên mạng xã hội. Trung vệ 33 tuổi thừa nhận anh "sốc và suy sụp" khi bị loại, đồng thời khẳng định bản thân đủ khả năng đóng vai trò quan trọng cho tuyển Anh sau mùa giải vừa qua.

Trong số những cầu thủ đáng chú ý không góp mặt tại World Cup như Cole Palmer, Phil Foden hay Morgan Gibbs-White, Maguire là người phản ứng mạnh mẽ nhất. Điều đó khiến nhiều người tin rằng anh là mục tiêu mà Keane muốn nhắc đến.

Mối quan hệ giữa hai nhân vật này vốn không mấy êm đẹp. Keane từng nhiều lần chỉ trích Maguire trên truyền hình, thậm chí có thời điểm tuyên bố ông không quan tâm nhiều đến những gì trung vệ này phát biểu. Dù sau đó thừa nhận đã đi quá giới hạn và gửi lời xin lỗi, cựu danh thủ người Ireland vẫn thường xuyên đưa Maguire vào các cuộc tranh luận.

Thời gian gần đây, Bruno Fernandes cũng trở thành đối tượng quen thuộc trong những lời phê bình của Keane. Tiền vệ người Bồ Đào Nha từng phản ứng gay gắt và cáo buộc huyền thoại Manchester United "nói dối" sau một bình luận liên quan đến mình.

Cái ôm đầy ẩn ý của Bruno Fernandes Bruno Fernandes đã thổ lộ điều gì đó vào tai Elliot Anderson sau trận đấu giữa MU và Nottingham Forest tại vòng 37 Premier League 2025/26 - Anderson cũng là mục tiêu của MU.

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