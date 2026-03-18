LĐBĐ Malaysia có thể kháng cáo

Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John cho biết Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) còn quyền kháng cáo quyết định xử thua các trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027.

Thời gian qua, cả FIFA, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và AFC đều xác định FAM có sai phạm trong bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu. AFC xử thua Malaysia 0-3 ở 2 trận gặp Việt Nam và Nepal, qua đó đẩy bóng đá Malaysia chìm sâu vào khủng hoảng.

Dù vậy, New Strait Times dẫn lời Tổng thư ký AFC Windsor Paul John cho biết FAM còn quyền kháng cáo. Thậm chí, Liên đoàn nước này có thể tiếp tục đưa vụ việc lên CAS một lần nữa nếu không đồng tình với phán quyết từ AFC.

Hiện tại, FAM chưa đưa ra lập trường chính thức về việc có tiếp tục theo đuổi vụ kiện hay không. Sau nhiều lần thất bại trước các cơ quan tài phán quốc tế, khả năng kháng cáo tiếp tục đặt ra nhiều dấu hỏi.

Trước đó, FIFA phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ và cấm thi đấu 7 cầu thủ liên quan đến việc làm giả hồ sơ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Vụ bê bối nhập tịch làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của nền bóng đá Malaysia. Trong bối cảnh đó, mọi quyết định tiếp theo của FAM đều sẽ có tác động lớn đến tương lai của đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, "Harimau Malaya" từ vị thế dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027, giờ kém Việt Nam 6 điểm. Malaysia hết hy vọng đi tiếp nếu không kháng cáo, dù còn trận lượt về gặp tuyển Việt Nam vào ngày 31/3.