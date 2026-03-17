Án phạt cho Malaysia là quá nhẹ?

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) bị tố nương tay với Malaysia nếu so với án phạt Đông Timor (Timor Leste) từng nhận trong vấn đề liên quan đến cầu thủ nhập tịch và tư cách thi đấu.

Vụ việc Malaysia sử dụng một số cầu thủ nhập tịch trái phép vẫn gây tranh cãi.

Trưa 17/3, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thông báo nhận án phạt từ AFC liên quan đến việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện tại vòng loại Asian Cup 2027. Theo kết luận của Ủy ban Kỷ luật & Đạo đức AFC, FAM bị xác định vi phạm Điều 56 của bộ quy tắc.

Hai trận đấu bị xử thua 0-3 gồm chiến thắng 2-0 trước Nepal (25/3/2025) và trận thắng 4-0 trước Việt Nam (10/6/2025). Ngoài việc bị hủy kết quả, Malaysia còn phải nộp phạt 50.000 USD theo Điều 25.1 của quy định kỷ luật AFC.

Tuy nhiên, nhiều CĐV Đông Nam Á cho rằng án phạt của AFC với Malaysia vẫn còn nhẹ. Nhiều người viện dẫn trường hợp đội tuyển Đông Timor năm 2017, khi họ không thể tiếp tục thi đấu quốc tế sau khi bị xác định vi phạm quy định nhập tịch.

Ở vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019, Đông Timor đưa vào sân tới 9 cầu thủ Brazil nhưng lại đăng ký họ dưới diện "cầu thủ nhập tịch" với giấy tờ giả. Sự việc nhanh chóng bị AFC và FIFA phát hiện, dẫn đến án phạt chưa từng có trong lịch sử bóng đá khu vực.

Tuyển Đông Timor bị cấm tham dự kỳ Asian Cup kế tiếp (2023). Tất cả 29 trận Đông Timor thi đấu (chủ yếu ở vòng loại Asian Cup 2019 và các giải khác) đều bị hủy bỏ. Kết quả các trận này được đổi thành thua 0-3 cho đối thủ.

Tuyển Đông Timor bị phạt rất nặng.

LĐBĐ nước này bị phạt hơn 76.000 USD . AFC cấm Tổng thư ký LĐBĐ Đông Timor, Amandio de Araujo Sarmento, tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 3 năm. FIFA sau đó mở rộng lệnh cấm này trên toàn thế giới. Một quan chức khác là Gelasio De Silva Carvalho cũng bị phạt cấm tham gia bóng đá 2 năm.

Theo nguồn tin từ SNE, AFC cho rằng hai vụ việc của Đông Timor và Malaysia khác nhau về tính chất và mức độ vi phạm, do đó không thể áp dụng cùng một hình thức xử phạt.

Các cầu thủ Đông Timor bị phát hiện không đáp ứng đầy đủ điều kiện đại diện quốc gia trong thời gian dài. Mức độ sai phạm của LĐBĐ Đông Timor cũng được AFC đánh giá nghiêm trọng hơn Malaysia.

Quyết định của AFC đối với Malaysia được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ, tài liệu và ý kiến từ các bên liên quan, bao gồm cả FIFA. Họ lưu ý rằng các cầu thủ Malaysia sử dụng đều được đăng ký hợp pháp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật FIFA tại thời điểm tham gia.