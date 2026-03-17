CLB CAHN tiến gần ngôi vương, chỉ còn sợ chính mình

Chiến thắng trước CLB Ninh Bình ở vòng 16 được xem như bước ngoặt quan trọng trên hành trình hướng đến ngôi vô địch V.League 2025/26 của CAHN.

Nhìn vào cục diện hiện tại, đối thủ lớn nhất của thầy trò HLV Mano Polking trong cuộc đua đến ngôi cao dường như không phải là các đối thủ phía sau, mà chính là… bản thân họ.

Thủ cũng phải… công

Trong nhóm các đội bóng lớn, Ninh Bình là cái tên duy nhất có dấu hiệu chững lại dù đã thay tướng. Hai trận không thắng dưới thời HLV Vũ Tiến Thành khiến giấc mơ vô địch của tân binh V.League 2025/26 trở nên xa vời, đặc biệt khi họ đã trải qua chuỗi 5 trận chỉ hòa và thua.

Ở chiều ngược lại, CLB Hà Nội cho thấy sự trở lại mạnh mẽ đúng vào giai đoạn tăng tốc của mùa giải. Thể Công-Viettel tiếp tục duy trì phong độ ổn định với lối chơi thực dụng, thường xuyên giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Trong khi đó, đương kim vô địch Nam Định cũng bắt đầu “tỉnh giấc” với hai chiến thắng liên tiếp gần đây.

Tuy vậy, câu hỏi đặt ra là liệu sự trỗi dậy của CLB Hà Nội, Thể Công-Viettel hay Nam Định có đủ sức làm đảo lộn cuộc đua vô địch trong 9 vòng còn lại của V.League 2025/26. Câu trả lời có thể là có, nhưng nhiều khả năng chỉ tạo ra những “con sóng nhỏ”, khó tạo nên cơn “sóng thần” đủ sức quật ngã CAHN ở chặng nước rút.

Dẫn đầu bảng xếp hạng chưa chắc đảm bảo chức vô địch vào cuối mùa. Nhưng với CAHN, niềm tin vào khả năng đăng quang của thầy trò HLV Mano Polking là rất lớn. Từ đầu mùa, đội bóng ngành công an thể hiện phong độ cực kỳ ổn định với 12 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại.

HLV Mano Polking đang giúp CLB CAHN bay cao.

Trận thua trước CLB Hà Nội ở vòng 15 không phải vì Quang Hải và các đồng đội chơi kém. Họ tạo ra nhiều cơ hội, nhưng thiếu một chút may mắn trong khâu dứt điểm.

Nhìn tổng thể, CLB CAHN đang thể hiện hình ảnh của một đội bóng cân bằng giữa công và thủ. Họ là đội ghi nhiều bàn nhất giải với 34 pha lập công, đồng thời mới để thủng lưới 13 lần. Đáng chú ý, hệ thống phòng ngự của CAHN gây ấn tượng mạnh dù đội bóng này chơi tấn công chủ động.

Khác với lối chơi phòng ngự chặt chẽ rồi chờ phản công như Thể Công-Viettel, CAHN thường xuyên dâng cao đội hình. Các hậu vệ tích cực tham gia hỗ trợ tấn công, nhưng đội bóng vẫn duy trì được sự chắc chắn ở tuyến dưới. Hai pha kiến tạo của trung vệ Đình Trọng hay bàn thắng của Văn Hậu phần nào phản ánh triết lý bóng đá hiện đại mà HLV Mano Polking đang xây dựng.

Đừng tự bắn vào chân mình

CLB CAHN đang sở hữu một trong những đội hình chất lượng nhất V.League ở cả ba tuyến, với sự kết hợp giữa nội binh và ngoại binh đẳng cấp. Hầu hết vị trí trên sân đều là những cái tên quen thuộc với người hâm mộ.

Ở hàng thủ, bộ ba Việt Anh, Văn Hậu và Đình Trọng tạo nên tấm lá chắn đáng tin cậy. Tuyến giữa có Quang Hải, cầu thủ luôn biết cách tạo khác biệt. Trên hàng công, Alan và Artur là cặp tiền đạo đáng gờm của giải đấu.

Cản CLB CAHN, chỉ có chính họ.

Phong độ của các trụ cột cũng đang ở mức cao. Quang Hải đã có 3 bàn thắng và 3 kiến tạo. Alan dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 14 bàn. Artur đóng góp 7 bàn thắng cùng 3 đường chuyền thành bàn.

Những con số này cho thấy CAHN không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất. Khả năng ghi bàn được chia đều cho nhiều cầu thủ, khác với một số đội bóng khác vốn phụ thuộc vào vài ngôi sao như Lucas ở Thể Công-Viettel, Hoàng Hên của Hà Nội hay Hoàng Đức bên phía Ninh Bình.

Lịch thi đấu còn lại cũng mở ra cơ hội lớn cho CLB CAHN. Nếu giành chiến thắng trước Đà Nẵng trong trận đấu bù ngày 22/3, đội bóng của HLV Mano Polking sẽ nới rộng khoảng cách với Thể Công-Viettel lên 7 điểm.

Khoảng cách ấy đủ lớn để CLB CAHN tiến gần hơn đến chức vô địch. Trong phần còn lại của mùa giải, họ chỉ còn hai đối thủ thực sự đáng gờm là Nam Định và Thể Công. Đáng chú ý, trận derby giữa CAHN và Thể Công-Viettel diễn ra ở vòng cuối.

Nếu duy trì được cách biệt ít nhất 4 điểm trước vòng đấu này, CLB CAHN hoàn toàn có thể biến trận derby thành cuộc đấu mang tính thủ tục, khi chiếc cúp vô địch khi đó có thể đã nằm trong tay.

Tất nhiên, khoảng cách 4 điểm chưa phải quá an toàn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đối thủ lớn nhất có thể ngăn CAHN đăng quang lại chính là bản thân họ.

Sự tự tin quá mức, tâm lý chủ quan hay những sai lầm không đáng có hoàn toàn có thể khiến đội bóng của HLV Mano Polking phải trả giá. Ngược lại, nếu giữ được sự tập trung và coi mỗi trận đấu như một trận chung kết, CAHN hoàn toàn có thể sớm định đoạt cuộc đua vô địch, thậm chí trước khi vòng đấu cuối cùng diễn ra.