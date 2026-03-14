Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đình Bắc lại tịt ngòi

  • Thứ bảy, 14/3/2026 20:17 (GMT+7)
Tối 14/3, Nguyễn Đình Bắc chơi năng nổ nhưng tỏ ra vô duyên trước khung thành khi CLB CAHN thắng Ninh Bình 2-1 thuộc vòng 16 V.League 2025/26.

Đình Bắc chưa có bàn thắng nào ở V Leauge mùa này.

Theo thống kê, tổng thời gian thi đấu của Đình Bắc vượt mốc 1.000 phút, nhưng tiền đạo trẻ của Việt Nam chưa ghi được bàn thắng nào tại V.League. Trước Ninh Bình, Đình Bắc vào sân từ phút 12 sau khi Alan Grafite tái phát chấn thương. Cơ hội bất ngờ đến với Đình Bắc, và anh nhanh chóng thể hiện sự năng nổ trên hàng công.

Phút 19, tiền đạo sinh năm 2004 tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiên. Anh thoát xuống đối mặt hai hậu vệ chủ nhà, xử lý kỹ thuật rồi tung cú cứa lòng về góc thấp. Thủ môn Đặng Văn Lâm gần như đứng chôn chân, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Đến cuối hiệp một, Đình Bắc tiếp tục khiến khung thành Ninh Bình chao đảo. Phút 42, từ đường căng ngang bên cánh trái của đồng đội, anh bất ngờ thực hiện pha giật gót hướng về góc gần. Cú dứt điểm đầy ngẫu hứng khiến hàng thủ chủ nhà giật mình, song bóng vẫn đi ra ngoài.

Sang hiệp hai, tiền đạo của CAHN vẫn hoạt động tích cực. Phút 83, anh nhận đường chọc khe tinh tế của đồng đội và thoát xuống đối mặt Văn Lâm. Đình Bắc đánh bại thủ môn Ninh Bình trong pha xử lý đầu tiên, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng vọt xà ngang.

Đó là cơ hội rõ ràng nhất để tiền đạo trẻ chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác và vô duyên ở khoảnh khắc quyết định khiến anh tiếp tục lỡ hẹn với bàn thắng.

Dù không ghi bàn, Đình Bắc góp phần duy trì sức ép lên hàng thủ Ninh Bình. Tuy nhiên, khi chuỗi trận không ghi bàn vẫn kéo dài, áp lực dành cho chân sút trẻ của CAHN chắc chắn sẽ ngày càng lớn trong phần còn lại của mùa giải.

Chuyện gì đang xảy ra với Đình Bắc

Sau ánh hào quang ở các giải trẻ, Nguyễn Đình Bắc đang đối mặt thực tế khắc nghiệt tại V.League 2025/26 khi hơn 1000 phút chưa ghi bàn.

16:00 9/3/2026

Đình Bắc và nghịch lý sau danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á

Sau khi tỏa sáng tại SEA Games 2025 và VCK U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc đang trải qua giai đoạn khó khăn ở V.League khi chưa ghi bàn sau hơn 1.000 phút thi đấu.

06:14 9/3/2026

AFC phạt Đình Bắc

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố các quyết định kỷ luật với việc bóng đá Việt Nam chịu 2 án phạt liên quan đến tập thể và cá nhân cầu thủ Nguyễn Đình Bắc.

13:08 26/2/2026

Màn song ca gây sốt của Đình Bắc và Quân A.P

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Đào Trần

Đình Bắc Đặng Văn Lâm Alan Grafite Công an Hà Nội Ninh Bình FC Nguyễn Đình Bắc CAHN

  • Đặng Văn Lâm

    Đặng Văn Lâm

    Đặng Văn Lâm (tên tiếng Nga Lev Shonovich Dang) là một cầu thủ bóng đá mang hai dòng máu Việt - Nga, hiện đang chơi ở vị trí thủ môn tại câu lạc bộ Hải Phòng và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

    • Ngày sinh: 13/8/1993
    • Nơi sinh: Moskva, Nga
    • Chiều cao: 1.88 m

Đọc tiếp

CLB CAHN quat nga Ninh Binh

CLB CAHN quật ngã Ninh Bình

20:03 14/3/2026

0

Tối 14/3, Công An Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trên sân của Ninh Bình trong trận đấu giàu kịch tính thuộc vòng 16 V.League 2025/26, qua đó tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng.

Chu MU len tieng ve vi tri cua Carrick hinh anh

Chủ MU lên tiếng về vị trí của Carrick

1 giờ trước 19:48 14/3/2026

0

Sir Jim Ratcliffe lên tiếng khen ngợi HLV tạm quyền Michael Carrick sau chuỗi trận ấn tượng cùng MU, nhưng né tránh việc bổ nhiệm chính thức.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý