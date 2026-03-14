Đình Bắc lại tịt ngòi

Tối 14/3, Nguyễn Đình Bắc chơi năng nổ nhưng tỏ ra vô duyên trước khung thành khi CLB CAHN thắng Ninh Bình 2-1 thuộc vòng 16 V.League 2025/26.

Đình Bắc chưa có bàn thắng nào ở V Leauge mùa này.

Theo thống kê, tổng thời gian thi đấu của Đình Bắc vượt mốc 1.000 phút, nhưng tiền đạo trẻ của Việt Nam chưa ghi được bàn thắng nào tại V.League. Trước Ninh Bình, Đình Bắc vào sân từ phút 12 sau khi Alan Grafite tái phát chấn thương. Cơ hội bất ngờ đến với Đình Bắc, và anh nhanh chóng thể hiện sự năng nổ trên hàng công.

Phút 19, tiền đạo sinh năm 2004 tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiên. Anh thoát xuống đối mặt hai hậu vệ chủ nhà, xử lý kỹ thuật rồi tung cú cứa lòng về góc thấp. Thủ môn Đặng Văn Lâm gần như đứng chôn chân, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Đến cuối hiệp một, Đình Bắc tiếp tục khiến khung thành Ninh Bình chao đảo. Phút 42, từ đường căng ngang bên cánh trái của đồng đội, anh bất ngờ thực hiện pha giật gót hướng về góc gần. Cú dứt điểm đầy ngẫu hứng khiến hàng thủ chủ nhà giật mình, song bóng vẫn đi ra ngoài.

Sang hiệp hai, tiền đạo của CAHN vẫn hoạt động tích cực. Phút 83, anh nhận đường chọc khe tinh tế của đồng đội và thoát xuống đối mặt Văn Lâm. Đình Bắc đánh bại thủ môn Ninh Bình trong pha xử lý đầu tiên, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng vọt xà ngang.

Đó là cơ hội rõ ràng nhất để tiền đạo trẻ chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác và vô duyên ở khoảnh khắc quyết định khiến anh tiếp tục lỡ hẹn với bàn thắng.

Dù không ghi bàn, Đình Bắc góp phần duy trì sức ép lên hàng thủ Ninh Bình. Tuy nhiên, khi chuỗi trận không ghi bàn vẫn kéo dài, áp lực dành cho chân sút trẻ của CAHN chắc chắn sẽ ngày càng lớn trong phần còn lại của mùa giải.

