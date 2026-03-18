Bí ẩn chưa có lời giải sau khi Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3

Vụ việc Malaysia bị xử thua 0-3 trước Việt Nam tiếp tục gây tranh cãi, khi danh tính tổ chức hoặc cá nhân đứng sau lá đơn gửi lên FIFA vẫn là ẩn số.

Theo thông tin từ quyết định kỷ luật của FIFA, trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra ngày 10/6. Chỉ một ngày sau đó, cơ quan này nhận được đơn khiếu nại liên quan đến tư cách thi đấu của các cầu thủ. Ban đầu, đơn đề cập đến 5 trường hợp, trước khi FIFA mở rộng phạm vi xem xét lên tổng cộng 7 cầu thủ.

Đến hiện tại, theo phân tích của Vietnam Football 2012, nguồn gốc lá đơn chưa được xác định rõ ràng. Các nhân vật có ảnh hưởng như hoàng thân Tunku Mahkota Johor, phía Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) hay Tổng thư ký AFC đều gián tiếp hướng nghi vấn về phía Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả đều không đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào.

Tài liệu đáng tin cậy duy nhất là bản quyết định giải quyết kháng cáo dài 63 trang của FIFA. Trong đó, có 2 chi tiết quan trọng làm sáng tỏ một phần vấn đề. Thứ nhất, phía Malaysia cho rằng VFF gửi đơn khiếu nại. Tuy nhiên, ở nội dung thứ hai, Ủy ban giải quyết kháng cáo của FIFA tuyên bố nhận định này không chính xác, bởi đơn khiếu nại không phải do phía Việt Nam đệ trình.

Kết luận của FIFA khiến câu hỏi lớn nhất vẫn bị bỏ ngỏ. Vậy ai là người thật sự đứng sau đơn khiếu nại dẫn đến án phạt nghiêm khắc dành cho bóng đá Malaysia? Trong bối cảnh chưa có thêm thông tin chính thức, mọi suy đoán chỉ dừng lại ở mức giả thiết.

Hôm 17/3, theo quyết định của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC, Malaysia bị xử thua ở các trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027, bao gồm cuộc đối đầu với Việt Nam và Nepal. Những trận này được tính với tỷ số xử thua 0-3, bất kể kết quả thực tế trên sân trước đó.

Malaysia bị xử thua kéo theo thay đổi đáng kể trên bảng xếp hạng. Tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng F với thành tích 5 trận toàn thắng, giành 15 điểm, cùng hiệu số vượt trội +13. Điều này đồng nghĩa thầy trò HLV Kim Sang-sik giành tấm vé duy nhất dự Asian Cup 2027.

Ngược lại, Malaysia tụt xuống vị trí thứ 2 với 9 điểm sau 5 trận (3 thắng, 2 thua), hiệu số +2. Hai vị trí còn lại của bảng F lần lượt thuộc về Lào và Nepal. Cả hai đội cùng có 3 điểm sau 5 lượt trận, nhưng Lào xếp trên nhờ hiệu số tốt hơn (-13 so với -2).

Vào lúc 19h00 ngày 31/3, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia thuộc lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027.

