Tuyển Việt Nam thăng hạng FIFA sau khi Malaysia bị xử thua

  • Thứ ba, 17/3/2026 13:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Việc Malaysia bị xử thua 0-3 do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện tạo ra bước ngoặt lớn trên bảng xếp hạng FIFA, giúp tuyển Việt Nam cải thiện đáng kể vị trí.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lên hạng 103 thế giới.

Trận thua 0-4 của Việt Nam trước Malaysia ngày 10/6/2025 tại vòng loại Asian Cup 2027 bị hủy kết quả. Thay vào đó, đội bóng của HLV Kim Sang-sik được xử thắng 3-0 theo quyết định từ các AFC. Điều này giúp tuyển Việt Nam không chỉ được hoàn lại số điểm bị trừ trước đó, mà còn được cộng thêm điểm thưởng từ một chiến thắng.

Tổng cộng, tuyển Việt Nam tăng gần 25 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Từ mức 1.189,51 điểm và vị trí 108 thế giới, đội bóng áo đỏ vươn lên khoảng 1.214 điểm, qua đó áp sát nhóm 100 đội mạnh nhất. Khoảng cách với các đối thủ xếp trên như Kyrgyzstan, Luxembourg hay Tajikistan hiện không còn đáng kể.

Đây được xem là cú hích quan trọng về mặt thứ hạng, đồng thời tạo lợi thế tâm lý cho đội tuyển trước loạt trận FIFA Days tháng 3. Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán tuyển Bangladesh (giao hữu) và tái đấu Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Trong bối cảnh đối thủ chịu ảnh hưởng từ án phạt, cơ hội giành kết quả tích cực của tuyển Việt Nam càng được đánh giá cao. Nếu tận dụng tốt 2 trận đấu trên sân nhà, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể tích lũy thêm điểm số, qua đó có cơ hội trở lại top 100 FIFA, cột mốc từng đạt được gần nhất vào đầu năm 2024.

AFC xử thua Malaysia 0-3 trước Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ra quyết định xử thua 0-3 đối với tuyển Malaysia trong các trận gặp Việt Nam và Nepal tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

CĐV Malaysia biểu tình trước trụ sở FAM vì bê bối nhập tịch

Một nhóm cổ động viên CLB Selangor tổ chức cuộc biểu tình ôn hòa trước trụ sở Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhằm phản đối cách điều hành liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch.

Người hâm mộ bức xúc khi AFC chưa xử thua Malaysia

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam phẫn nộ khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chậm trễ trong việc công bố phán quyết liên quan đến tuyển Malaysia.

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Phan ung cua fan Dong Nam A khi Malaysia bi xu thua hinh anh

Phản ứng của fan Đông Nam Á khi Malaysia bị xử thua

41 phút trước 14:38 17/3/2026

0

Quyết định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về việc xử thua tuyển Malaysia 2 trận vòng loại Asian Cup 2027 tạo làn sóng tranh luận mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ khu vực.

