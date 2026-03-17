Tuyển Việt Nam thăng hạng FIFA sau khi Malaysia bị xử thua

Việc Malaysia bị xử thua 0-3 do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện tạo ra bước ngoặt lớn trên bảng xếp hạng FIFA, giúp tuyển Việt Nam cải thiện đáng kể vị trí.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lên hạng 103 thế giới.

Trận thua 0-4 của Việt Nam trước Malaysia ngày 10/6/2025 tại vòng loại Asian Cup 2027 bị hủy kết quả. Thay vào đó, đội bóng của HLV Kim Sang-sik được xử thắng 3-0 theo quyết định từ các AFC. Điều này giúp tuyển Việt Nam không chỉ được hoàn lại số điểm bị trừ trước đó, mà còn được cộng thêm điểm thưởng từ một chiến thắng.

Tổng cộng, tuyển Việt Nam tăng gần 25 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Từ mức 1.189,51 điểm và vị trí 108 thế giới, đội bóng áo đỏ vươn lên khoảng 1.214 điểm, qua đó áp sát nhóm 100 đội mạnh nhất. Khoảng cách với các đối thủ xếp trên như Kyrgyzstan, Luxembourg hay Tajikistan hiện không còn đáng kể.

Đây được xem là cú hích quan trọng về mặt thứ hạng, đồng thời tạo lợi thế tâm lý cho đội tuyển trước loạt trận FIFA Days tháng 3. Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán tuyển Bangladesh (giao hữu) và tái đấu Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Trong bối cảnh đối thủ chịu ảnh hưởng từ án phạt, cơ hội giành kết quả tích cực của tuyển Việt Nam càng được đánh giá cao. Nếu tận dụng tốt 2 trận đấu trên sân nhà, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể tích lũy thêm điểm số, qua đó có cơ hội trở lại top 100 FIFA, cột mốc từng đạt được gần nhất vào đầu năm 2024.