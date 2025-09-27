Chiêu trò khiến Fernandes đá hỏng 11 m

Tối 27/9 (giờ Hà Nội), HLV Keith Andrews được khen ngợi vì mánh khóe chiến thuật giúp Brentford đả bại MU 3-1 thuộc vòng 6 Ngoại hạng Anh 2025/26.

Fernandes phải chờ khá lâu để thực hiện cú đá 11 m.

Trên sân Gtech Community, MU sớm bị dội gáo nước lạnh. Chỉ sau 20 phút, Igor Thiago lập cú đúp đưa Brentford dẫn 2-0. Benjamin Sesko rút ngắn cách biệt, trước khi cơ hội lớn nhất để MU gỡ hòa đến ở phút 76. Bruno Fernandes được trao cơ hội trên chấm phạt đền sau tình huống Bryan Mbeumo bị Nathan Collins kéo ngã.

Tuy nhiên, kịch bản sau đó lại trở thành bước ngoặt. VAR mất hơn 3 phút để kiểm tra xem Collins có phải nhận thẻ đỏ hay không, cuối cùng giữ nguyên thẻ vàng. Khi Fernandes chuẩn bị sút phạt, Brentford bất ngờ xin thay liền 2 cầu thủ, kéo dài thêm thời gian chờ. Kết quả, thủ môn Caoimhin Kelleher cản thành công cú đá của "số 8".

Trên mạng xã hội, CĐV đồng loạt khen ngợi Andrews vì biết cách làm nguội cảm xúc đối thủ. "Quản trị đẳng cấp, nghệ thuật hắc ám đúng nghĩa", "Chờ 3 phút vì VAR rồi lại thêm một phút thay người, Fernandes không còn sự tập trung", "Pha thay người đẳng cấp", "Càng chờ lâu, Fernandes càng áp lực"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Trong khi đó, giải thích về tình huống của Collins, Premier League cho biết: "VAR xác nhận quyết định thổi phạt đền của trọng tài là đúng. VAR cũng xem xét thẻ vàng, nhưng kết luận Mbeumo không kiểm soát bóng nên không đủ cơ sở nâng lên thẻ đỏ".

Chiến thắng 3-1 giúp Brentford tạo cú hích tinh thần lớn, trong khi MU tiếp tục chìm trong khủng hoảng niềm tin dưới thời Ruben Amorim. "Quỷ đỏ" mới thắng 2 trận sau 6 vòng đấu, rơi xuống vị trí thứ 13 trên BXH Premier League.