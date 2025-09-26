Tân binh của MU bị lãng quên

Diego Leon gia nhập MU từ Cerro Porteno trong hè 2025, nhưng chưa thể chen chân vào đội một của HLV Ruben Amorim.

Diego Leon hiện "mất tích" khỏi đội một MU.

Hôm 21/9, Leon ra mắt đội U21 MU trong chiến thắng 2-1 trước Liverpool. Anh đá 45 phút rồi bị thay ra do gặp khó khăn trong việc phối hợp cùng Bendito Mantato bên cánh trái. Leon thậm chí nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi nguy hiểm. Cánh của anh bị Liverpool khai thác để mở tỷ số. Chỉ khi Mantato lùi về đá hậu vệ trái và James Scanlon vào sân, thế trận mới được cải thiện.

Trước khi sang Anh, Leon tuyên bố tự tin: "Ai cũng nghĩ tôi sẽ đi cho mượn, nhưng tôi thì không. Tôi sẽ bùng nổ ngay giai đoạn tiền mùa giải và chỉ sau một, hai trận, tôi sẽ có mặt ở đội một". Thế nhưng, màn ra mắt U21 cho thấy Leon còn thiếu cả thể lực, tốc độ lẫn sự tỉnh táo chiến thuật để bắt kịp với bóng đá Anh.

Trước đó, theo Daily Mail, Leon chủ yếu tập cùng đội một thay vì ra sân cho các đội trẻ. Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ khiến cầu thủ gặp khó khăn trong việc hòa nhập. Leon chưa nói được tiếng Anh, thường xuyên phải nhờ đồng đội làm phiên dịch viên bất đắc dĩ. Dù vậy, cầu thủ trẻ vẫn được các đàn anh quý mến và coi như em út trong phòng thay đồ.

Trong tương lai gần, Leon sẽ tiếp tục thi đấu ở cấp độ U21 để tích lũy kinh nghiệm và dần thích nghi với môi trường mới. Đây cũng là cách MU từng áp dụng với Amad Diallo, người hiện trưởng thành và bắt đầu khẳng định ở đội một.

Với Leon, MU kiên nhẫn đặt niềm tin. Nhưng người hâm mộ phải chờ thêm một thời gian dài mới có thể thấy hậu vệ trẻ này ra sân tại Ngoại hạng Anh.