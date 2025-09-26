Amorim trao vai trò mới cho Mainoo ở MU

Nguồn tin nội bộ MU tiết lộ HLV Ruben Amorim quyết định thử nghiệm Kobbie Mainoo đá cặp với Bruno Fernandes ở hàng tiền vệ.

Mainoo sẽ có thêm cơ hội chứng minh giá trị.

Ở mùa 2025/26, Mainoo mới ra sân 4 trận, gồm 3 lần từ ghế dự bị tại Premier League và 1 lần đá chính trong thất bại gây sốc ở Carabao Cup trước Grimsby Town. Tiền vệ 20 tuổi chưa đá chính ở giải quốc nội, nhưng Amorim ấp ủ một kế hoạch khá rõ ràng.

Theo nguồn tin, Amorim dành nhiều thời gian trao đổi, rèn luyện cho Mainoo về khả năng phòng ngự, yêu cầu anh gia tăng sự tập trung và cam kết trong khâu đánh chặn. Mục tiêu là thử nghiệm bộ đôi Mainoo - Bruno Fernandes ở trung tâm hàng tiền vệ.

Việc HLV Bồ Đào Nha cân nhắc vai trò "số 6" cho Mainoo xuất phát từ bối cảnh Casemiro sa sút phong độ, liên tục dính thẻ phạt, còn tân binh Manuel Ugarte chưa tạo được sự tin tưởng. "Mainoo có thể chơi như một tiền vệ phòng ngự. Cậu ấy sở hữu thể lực, khát khao và tinh thần thi đấu cao, những yếu tố Amorim đánh giá rất quan trọng", nguồn tin nhấn mạnh.

Amorim muốn Mainoo trở thành phương án xoay vòng, vừa bổ sung tính cơ động cho tuyến giữa, vừa tạo sự linh hoạt trong cách vận hành hệ thống. Với việc Casemiro nhận thẻ đỏ ở trận thắng Chelsea 2-1 hôm 20/9, khả năng Mainoo được trao cơ hội đá chính trong chuyến làm khách tới sân Brentford cuối tuần này là rất lớn.

Mainoo có thể được sử dụng ở vai trò số 6.

Bất chấp ít được ra sân, Mainoo cho thấy quyết tâm bám trụ lại Old Trafford thay vì tìm bến đỗ mới. Anh nỗ lực hết mình trên sân tập, gây ấn tượng mạnh với Amorim bằng tinh thần chiến binh và khả năng thích ứng.

Một thành viên trong ban huấn luyện chia sẻ: "Amorim thích Mainoo ở chỗ cậu ấy có tư duy bóng đá thông minh, thể chất mạnh mẽ và bộ kỹ năng đa dạng. Ông ấy đang thử tháchMainoo để trở nên toàn diện hơn, sẵn sàng hy sinh vì tập thể và chờ đợi cơ hội đến trong mùa giải kéo dài".

Amorim tin rằng việc sử dụng Mainoo ở vai trò tiền vệ phòng ngự trong một số trận đấu sẽ giúp anh phát triển toàn diện, không chỉ cải thiện khả năng phòng thủ mà còn nâng tầm tư duy chiến thuật. Trong kế hoạch lâu dài, Mainoo được xem là nhân tố đủ tiềm năng để trở thành trụ cột tuyến giữa MU.

Ở tuổi 20, Mainoo đang đứng trước ngưỡng cửa lớn nhất sự nghiệp. Quyết định của Amorim có thể biến anh từ "kép phụ" thành mắt xích chiến lược, đồng thời mở ra một chương mới cho hàng tiền vệ "Quỷ đỏ" đang trong quá trình tái thiết.